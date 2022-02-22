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Майские фьючерсы на Brent 22 февраля торгуются на уровне $94,15 за баррель, WTI - $92,75 за баррель
07:53 22.02.2022 |
Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 1-3% на усилении геополитической напряженности, цена нефти марки Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,25% - до 94,15 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена превышала 97 долларов за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,82% - до 92,75 доллара.
Росту цен на нефть способствует геополитическая напряженность между Россией и Украиной. Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. В понедельник вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.
"Нефть также может быть поддержана признаками более высокого спроса после комментариев Saudi Aramco о том, что она видит признаков роста спроса", - сказали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
Рынок также продолжит следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.
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