В январе 2022 года баланс рынка украинских бензинов вырос на 27% (на 43,6 тыс. т), до 206,2 тыс. т, по сравнению с январем 2021 года (162,6 тыс. тонн)

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 25% (на 18,2 тыс. т) - до 89,9 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) по итогу января 2022 года нарастило производство бензинов до 79 тыс. т, что на 30% больше аналогичного показателя января прошлого года (61 тыс. т).

При этом на Шебелинский завод пришлось 11 тыс. тонн, что на 2,6% больше показателя января прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу отчетного месяца составила 44%, что соответствует показателю января-2021.

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2022 года вырос на 28%, до 116,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (90,9 тыс. тонн). Столь весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт из которой, по сравнению с январем 2021 года, вырос на 29%, до 102 тыс. т.

Отгрузки в Украину с НПЗ PNK Orlen увеличились на 23% (2,7 тыс. тонн), до 14,5 тыс. тонн.

Доли поставщиков/стран на рынке бензина в январе 2022 г., тыс. т

Как сообщал enkorr, по решению Беларуси с 7 февраля действует запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы, которая является одним из поставщиков топлива в Украину.

По оценкам «А-95», покрыть нехватку объемов смогут белорусские НПЗ и «Укртатнафта», которая планирует нарастить переработку нефти в 2022 году.

Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2021 году вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 2,29 млн т. При этом внутреннее производство сократилось на 3% - до 1,01 млн т, а импорт прибавил 16,2% и составил 1,27 млн т.