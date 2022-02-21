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Розничные сети АЗС за выходные (с 18 по 21 февраля) повысили стоимость топлива на 4-5 коп
12:51 21.02.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ — на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 35,49 грн/л, на А-95 — до 36,09 грн/л, на ДТ — до 35,39 грн/л.
На станциях сети Shell бензины подорожали на 73-80 коп./л: бензин А-92 — до 35,99 грн/л, бензин А-95 — до 36,75 грн/л. Цена ДТ выросла на 55 коп./л, до 36,07 грн/л.
В сети «Marshal» на 50-60 коп./л выросли цены на все виды топлива.
Сети Motto, «Татнефть-АЗС-Украина», Prime, ZOG повысили цены на топливо в пределах 0,8-1 грн/л (см. таблицу).
При этом в сети Chipo бензины подешевели на 23 коп./л: бензин А-92 — до 33,84 грн/л, бензин А-95 — до 34,51 грн/л. Цена ДТ снизилась на 4 коп./л, до 33,50 грн/л.
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 18 по 21 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Авиас
|
32,95
|
0,00
|
33,95
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
33,00
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
AMIC
|
35,29
|
0,00
|
36,29
|
0,00
|
35,51
|
0,00
|
Shell
|
35,99
|
0,73
|
36,75
|
0,80
|
36,07
|
0,55
|
SOCAR
|
36,25
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
38,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,58
|
0,00
|
33,58
|
0,00
|
32,80
|
0,23
|
KLO
|
35,49
|
0,20
|
36,09
|
0,20
|
35,39
|
0,10
|
Prime
|
33,10
|
0,40
|
34,10
|
0,40
|
32,70
|
0,30
|
Автотранс
|
35,18
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
34,90
|
0,00
|
35,70
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
ZOG
|
32,00
|
1,00
|
33,00
|
1,00
|
32,50
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
32,94
|
0,48
|
33,96
|
0,78
|
32,94
|
0,48
|
Chipo
|
33,84
|
-0,23
|
34,51
|
-0,23
|
33,50
|
-0,04
|
Авантаж 7
|
32,95
|
0,00
|
33,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
Marshal
|
32,90
|
0,50
|
33,90
|
0,50
|
32,10
|
0,60
|
Mango
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
Motto
|
32,62
|
0,08
|
33,58
|
0,09
|
32,78
|
0,22
|
Средняя цена в Украине:
|
34,16
|
0,04
|
35,06
|
0,05
|
34,23
|
0,05
|
|
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