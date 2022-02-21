Розничные сети АЗС за выходные (с 18 по 21 февраля) повысили стоимость топлива на 4-5 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ — на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 35,49 грн/л, на А-95 — до 36,09 грн/л, на ДТ — до 35,39 грн/л.

На станциях сети Shell бензины подорожали на 73-80 коп./л: бензин А-92 — до 35,99 грн/л, бензин А-95 — до 36,75 грн/л. Цена ДТ выросла на 55 коп./л, до 36,07 грн/л.

В сети «Marshal» на 50-60 коп./л выросли цены на все виды топлива.

Сети Motto, «Татнефть-АЗС-Украина», Prime, ZOG повысили цены на топливо в пределах 0,8-1 грн/л (см. таблицу).

При этом в сети Chipo бензины подешевели на 23 коп./л: бензин А-92 — до 33,84 грн/л, бензин А-95 — до 34,51 грн/л. Цена ДТ снизилась на 4 коп./л, до 33,50 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 18 по 21 февраля, грн/л