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Поставки российского дизтоплива резко выросли — «А-95»
15:54 18.02.2022 |
Поставки российского дизельного топлива в Украину в январе-2022 увеличились на 31% по сравнению с январем прошлого года. В январском балансе украинского рынка российское ДТ заняло 30%, что превышает показатель, который российские производители имели до остановки трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» (28%) годом ранее.
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Баланс украинского рынка ДТ в январе 2022 г. составил 552,2 тыс. т. Это на 18% (на 83,3 тыс. т) больше, чем в январе 2021 г.. Украинские НПЗ в январском балансе заняли чуть более 15% (86 тыс. т), импорт - 84% (466,3 тыс. т).
Самый большой прирост показали поставки дизтоплива из России - на 41,4 тыс. т больше, чем в январе прошлого года (172 против 142,5 тыс. т). Основной прирост произошел за счет активизации поставок через перевалочный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки в Украину в январе увеличились более чем в два раза, до 113 тыс. т (48 тыс. т в январе-2021).
Помимо компании SNEL Energy, оперирующей топливом «Роснефти», существенные объемы отправляет в Украину международный трейдер Coral Energy, поставляющий ресурсы «Газпромнефти» и других российских производителей.
В январе также стабильно работала компания «Гран При Ойл», импортирующая по железной дороге дизтопливо компании «Лукойл». На ее счету 59,4 тыс. т.
Структура наполнения рынка ДТ в январе 2022 г./2021 по источникам поставки, %
Напомним, по данным Консалтинговой группы «А-95», баланс украинского рынка дизтоплива в 2021 г. увеличился на 7% – до рекордных за весь период наблюдений 7,97 млн тонн. При этом внутреннее производство сократилось на 11% – до 1,1 млн т, а импорт прибавил 9,5% и составил 6,8 млн т.
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