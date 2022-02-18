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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

За неделю топливо в розничных сетях в среднем подорожало на 76-90 коп./л

11:32 18.02.2022 |

Нефть и безнин

 

За неделю (11-18 февраля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 90 коп./л и составила 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожал на 87 коп./л — до 35,02 грн/л, а дизельное топливо — на 76 коп./л, до 34,18 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.  В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л и ДТ — до 33,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 33 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 34,00 и 33,00 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 0,90 грн/л: бензин А-92 — до 35,29 грн/л, бензин А-95 — до 35,89 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,70 грн/л, до 35,29 грн/л. Топливо в сети SOCAR подорожало на 0,77-1,00 грн/л.

Chipo, «Авантаж», Mango и Marshal подняли стоимость всех видов топлива на 0,50-1,14 грн/л.

Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11-1,20 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 18 февраля, грн/л

Компания

А-92

А-95

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

35,99

1,00

36,75

0,91

35,99

0,69

WOG

35,99

1,00

36,75

0,91

35,99

0,69

Авиас

32,95

1,00

33,95

1,00

33,00

1,00

Укрнафта

33,00

1,00

34,00

1,00

33,00

1,00

AMIC

35,29

0,85

36,29

0,85

35,51

0,57

Shell

35,26

0,27

35,95

0,11

35,52

0,22

SOCAR

36,25

0,77

36,75

0,91

38,98

1,00

БРСМ-Нафта

32,58

0,73

33,58

0,73

32,57

0,75

KLO

35,29

0,90

35,89

0,90

35,29

0,70

Параллель

36,45

0,91

36,75

0,91

37,99

0,04

Автотранс

35,18

0,20

35,98

0,50

34,98

0,00

UPG

34,90

1,20

35,70

1,20

33,90

0,90

Prime

32,70

0,20

33,70

0,20

32,40

0,40

BVS

34,39

0,30

35,39

0,50

34,49

0,10

Chipo

34,07

1,14

34,74

0,99

33,54

0,77

Авантаж 7

32,95

0,50

33,95

0,50

32,95

0,60

Marshal

32,40

1,00

33,40

1,00

31,50

0,50

Mango

32,99

0,50

33,99

0,50

32,98

0,50

Motto

32,55

0,68

33,49

0,68

32,56

0,66

Средняя цена в Украине:

34,12

0,90

35,02

0,87

34,18

0,76
По материалам: EnKorr
 

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