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За неделю топливо в розничных сетях в среднем подорожало на 76-90 коп./л
11:32 18.02.2022 |
За неделю (11-18 февраля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 90 коп./л и составила 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожал на 87 коп./л — до 35,02 грн/л, а дизельное топливо — на 76 коп./л, до 34,18 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л и ДТ — до 33,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 33 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 34,00 и 33,00 грн/л.
На станциях сети KLO бензины подорожали на 0,90 грн/л: бензин А-92 — до 35,29 грн/л, бензин А-95 — до 35,89 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,70 грн/л, до 35,29 грн/л. Топливо в сети SOCAR подорожало на 0,77-1,00 грн/л.
Chipo, «Авантаж», Mango и Marshal подняли стоимость всех видов топлива на 0,50-1,14 грн/л.
Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11-1,20 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 18 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
35,99
|
1,00
|
36,75
|
0,91
|
35,99
|
0,69
|
WOG
|
35,99
|
1,00
|
36,75
|
0,91
|
35,99
|
0,69
|
Авиас
|
32,95
|
1,00
|
33,95
|
1,00
|
33,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
33,00
|
1,00
|
34,00
|
1,00
|
33,00
|
1,00
|
AMIC
|
35,29
|
0,85
|
36,29
|
0,85
|
35,51
|
0,57
|
Shell
|
35,26
|
0,27
|
35,95
|
0,11
|
35,52
|
0,22
|
SOCAR
|
36,25
|
0,77
|
36,75
|
0,91
|
38,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,58
|
0,73
|
33,58
|
0,73
|
32,57
|
0,75
|
KLO
|
35,29
|
0,90
|
35,89
|
0,90
|
35,29
|
0,70
|
Параллель
|
36,45
|
0,91
|
36,75
|
0,91
|
37,99
|
0,04
|
Автотранс
|
35,18
|
0,20
|
35,98
|
0,50
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
34,90
|
1,20
|
35,70
|
1,20
|
33,90
|
0,90
|
Prime
|
32,70
|
0,20
|
33,70
|
0,20
|
32,40
|
0,40
|
BVS
|
34,39
|
0,30
|
35,39
|
0,50
|
34,49
|
0,10
|
Chipo
|
34,07
|
1,14
|
34,74
|
0,99
|
33,54
|
0,77
|
Авантаж 7
|
32,95
|
0,50
|
33,95
|
0,50
|
32,95
|
0,60
|
Marshal
|
32,40
|
1,00
|
33,40
|
1,00
|
31,50
|
0,50
|
Mango
|
32,99
|
0,50
|
33,99
|
0,50
|
32,98
|
0,50
|
Motto
|
32,55
|
0,68
|
33,49
|
0,68
|
32,56
|
0,66
|
Средняя цена в Украине:
|
34,12
|
0,90
|
35,02
|
0,87
|
34,18
|
0,76
|
|
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