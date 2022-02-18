За неделю топливо в розничных сетях в среднем подорожало на 76-90 коп./л

За неделю (11-18 февраля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 90 коп./л и составила 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожал на 87 коп./л — до 35,02 грн/л, а дизельное топливо — на 76 коп./л, до 34,18 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л и ДТ — до 33,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 33 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 34,00 и 33,00 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 0,90 грн/л: бензин А-92 — до 35,29 грн/л, бензин А-95 — до 35,89 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,70 грн/л, до 35,29 грн/л. Топливо в сети SOCAR подорожало на 0,77-1,00 грн/л.

Chipo, «Авантаж», Mango и Marshal подняли стоимость всех видов топлива на 0,50-1,14 грн/л.

Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11-1,20 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 18 февраля, грн/л