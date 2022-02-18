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Нефть падает в цене 18 февраля на перспективах увеличения предложения
08:01 18.02.2022 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на перспективах увеличения предложения на нефтяном рынке на фоне переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,6% - до 92,41 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 91,06 доллара за баррель.
Нефтяные котировки в пятницу утром находятся под давлением перспектив увеличения предложения на рынке "черного золота". Инвесторы продолжают следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.
По словами аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, США и их союзники были близки к возобновлению ядерной сделки с Ираном. "Перспективы потенциального выхода на рынок одного миллиона баррелей в день оказали давление на цены на нефть", - добавили эксперты.
Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число увеличилось на 19, до 516 агрегатов.
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