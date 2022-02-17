Автогаз продолжает дешеветь в сети «Привата»

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в период с 16 по 17 февраля снизила розничные цены на автогаз в ряде областей. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, где ресурс подешевел на 21-22 коп./л, до 17,89-17,14 грн/л. В некоторых других регионах продукт подешевел на 5-15 коп./л. По состоянию на 17 февраля стоимость автогаза в сети «Привата» находится в диапазоне 17,14-18,39 грн/л.

В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены в среднем на 5-6 коп./л, до 19,05 и 18,88 грн/л соответственно.

Средняя цена автогаза 17 февраля по Украине составила 18,86 грн/л.

Напомним, «Приват» уже пересматривал цены в сторону уменьшения в конце января на своих станциях в Черниговской и Черкасской областях. Практически во всех регионах цены «Привата» являются наименьшими. При этом цена 17,14 грн, которую выставили «Укрнафта» и ANP в Черкасской области, является минимальной в стране.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 17 февраля, грн/л