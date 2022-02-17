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Автогаз продолжает дешеветь в сети «Привата»
15:50 17.02.2022 |
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в период с 16 по 17 февраля снизила розничные цены на автогаз в ряде областей. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, где ресурс подешевел на 21-22 коп./л, до 17,89-17,14 грн/л. В некоторых других регионах продукт подешевел на 5-15 коп./л. По состоянию на 17 февраля стоимость автогаза в сети «Привата» находится в диапазоне 17,14-18,39 грн/л.
В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены в среднем на 5-6 коп./л, до 19,05 и 18,88 грн/л соответственно.
Средняя цена автогаза 17 февраля по Украине составила 18,86 грн/л.
Напомним, «Приват» уже пересматривал цены в сторону уменьшения в конце января на своих станциях в Черниговской и Черкасской областях. Практически во всех регионах цены «Привата» являются наименьшими. При этом цена 17,14 грн, которую выставили «Укрнафта» и ANP в Черкасской области, является минимальной в стране.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 17 февраля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,65
|
0,00
|
Авиас
|
18,07
|
-0,04
|
Укрнафта
|
18,02
|
-0,04
|
AMIC
|
18,73
|
0,00
|
Shell
|
19,15
|
0,00
|
SOCAR
|
19,68
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,04
|
0,05
|
KLO
|
19,49
|
0,00
|
Параллель
|
19,65
|
0,00
|
Автотранс
|
19,38
|
0,00
|
UPG
|
19,01
|
0,00
|
SUNOIL
|
18,14
|
0,00
|
BVS
|
18,89
|
0,00
|
Chipo
|
18,41
|
0,00
|
Авантаж 7
|
18,42
|
0,00
|
Marshal
|
18,10
|
0,00
|
Mango
|
18,31
|
0,00
|
Motto
|
18,86
|
0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
18,86
|
0,00
|
|
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