«Приват» 17 февраля поднял цены на топливо на 1 грн/л

Сегодня, 17 февраля, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л и ДТ — до 33,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 33 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 34,00 и 33,00 грн/л. До этого последнее повышение цен в сети было 8 февраля.

Сети БРСМ-Нафта, KLO, Автотранс, Motto, Marshal и другие повысили цены на топливо в пределах 0,18-0,50 грн/л (см. таблицу).

По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 41 коп./л и составила 34,06 грн/л, бензин А-95 подорожал на 41 коп./л — до 34,95 грн/л, а дизельное топливо — на 40 коп./л, до 34,14 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 16 по 17 февраля, грн/л