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«Приват» 17 февраля поднял цены на топливо на 1 грн/л
11:25 17.02.2022 |
Сегодня, 17 февраля, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л и ДТ — до 33,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 33 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 34,00 и 33,00 грн/л. До этого последнее повышение цен в сети было 8 февраля.
Сети БРСМ-Нафта, KLO, Автотранс, Motto, Marshal и другие повысили цены на топливо в пределах 0,18-0,50 грн/л (см. таблицу).
По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 41 коп./л и составила 34,06 грн/л, бензин А-95 подорожал на 41 коп./л — до 34,95 грн/л, а дизельное топливо — на 40 коп./л, до 34,14 грн/л.
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 16 по 17 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
17 фев
|
Изм.
|
17 фев
|
Изм.
|
17 фев
|
Изм.
|
ОККО
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Авиас
|
32,95
|
1,00
|
33,95
|
1,00
|
33,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
33,00
|
1,00
|
34,00
|
1,00
|
33,00
|
1,00
|
AMIC
|
35,29
|
0,00
|
36,29
|
0,00
|
35,51
|
0,00
|
Shell
|
35,26
|
0,00
|
35,95
|
0,00
|
35,52
|
0,00
|
SOCAR
|
36,25
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
38,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,35
|
0,27
|
33,35
|
0,27
|
32,32
|
0,29
|
KLO
|
35,29
|
0,24
|
35,79
|
0,30
|
35,29
|
0,00
|
Параллель
|
36,45
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
38,50
|
0,00
|
Автотранс
|
35,18
|
0,20
|
35,98
|
0,50
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
34,90
|
0,00
|
35,70
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
Овис
|
34,29
|
0,30
|
35,49
|
0,20
|
34,99
|
0,20
|
BVS
|
34,09
|
0,00
|
34,89
|
0,00
|
34,39
|
0,00
|
Chipo
|
34,07
|
0,00
|
34,74
|
0,00
|
33,54
|
0,00
|
Авантаж 7
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
32,35
|
0,00
|
Marshal
|
32,40
|
0,50
|
33,40
|
0,50
|
31,50
|
0,00
|
Mango
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
Motto
|
32,30
|
0,24
|
33,25
|
0,24
|
32,29
|
0,18
|
Средняя цена в Украине:
|
34,06
|
0,41
|
34,95
|
0,41
|
34,14
|
0,40
|
|
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