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Нефть дешевеет 17 февраля почти на 2% на ожиданиях роста предложения
13:32 17.02.2022 |
Мировые цены на нефть падают почти на 2% в четверг днем на рисках возникновения переизбытка сырья в свете успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.47 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,81% - до 93,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,92%, до 91,87 доллара за баррель.
Цены на этой неделе волатильны: сильный рост котировок сменяется не менее сильным снижением. Накануне нефть подорожала почти на 2%, теперь котировки падают.
Продолжаются переговоры по ядерной сделке между США и Ираном. Инвесторы переключили внимание с новостей про ситуацию вокруг России и Украины, которые в начале недели привели к скачку цен на нефть. Теперь участники торгов оценивают перспективы возвращения иранской нефти на мировой рынок и, как следствие, вероятность увеличения предложения.
"Сейчас рынок управляется заголовками. Он реагирует на новости из Восточной Европы и сообщения, связанные с переговорами по ядерной сделке", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по запасам нефти в США. За минувшую неделю они выросли на 1,1 миллиона баррелей, до 411,5 миллиона, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,6 миллиона баррелей.
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