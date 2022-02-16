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Крупные сети 16 февраля подняли цены на топливо
13:02 16.02.2022 |
Крупные розничные сети АЗС 16 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 0,30 грн/л: бензин А-92 — до 35,05 грн/л, бензин А-95 — до 35,49 грн/л, дизтопливо — до 35,29 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,77-0,91 грн/л, дизтопливо на 1 грн/л.
На БРСМ бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 0,23 грн/л, до 32,08 и 33,08 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этой сети прибавило 0,18 грн/л, до 32,03 грн/л.
Сети Shell, AMIC, «Параллель», Motto, UPG, Mango, Chipo и другие повысили цены на топливо в пределах 0,17-1,20 грн/л (см. таблицу).
По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 18 коп/л и составила 33,65 грн/л, бензин А-95 подорожал на 18 коп./л — до 34,54 грн/л, а дизельное топливо — на 14 коп./л, до 33,74 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив накануне, 15 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
16 фев
|
Изм.
|
16 фев
|
Изм.
|
16 фев
|
Изм.
|
ОККО
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
35,99
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Авиас
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
32,00
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
AMIC
|
35,29
|
0,85
|
36,29
|
0,85
|
35,51
|
0,57
|
Shell
|
35,26
|
0,27
|
35,95
|
0,11
|
35,52
|
0,22
|
SOCAR
|
36,25
|
0,77
|
36,75
|
0,91
|
38,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,08
|
0,23
|
33,08
|
0,23
|
32,03
|
0,18
|
KLO
|
35,05
|
0,30
|
35,49
|
0,30
|
35,29
|
0,30
|
Параллель
|
36,45
|
0,91
|
36,75
|
0,91
|
38,50
|
0,55
|
Автотранс
|
34,98
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
34,90
|
1,20
|
35,70
|
1,20
|
33,90
|
0,90
|
Укргаздобыча
|
34,60
|
0,50
|
35,40
|
0,50
|
34,60
|
0,50
|
Рур груп
|
35,95
|
0,96
|
36,75
|
0,91
|
35,95
|
0,65
|
Chipo
|
34,07
|
1,14
|
34,74
|
0,99
|
33,54
|
0,77
|
Катрал
|
34,99
|
0,60
|
35,97
|
0,60
|
34,97
|
1,60
|
Автопорт
|
35,80
|
0,80
|
36,50
|
1,00
|
35,80
|
0,80
|
Авантаж 7
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
32,35
|
0,00
|
Marshal
|
31,90
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
Mango
|
32,99
|
0,50
|
33,99
|
0,50
|
32,98
|
0,50
|
Motto
|
32,06
|
0,17
|
33,00
|
0,17
|
32,11
|
0,19
|
Средняя цена в Украине:
|
33,65
|
0,18
|
34,54
|
0,18
|
33,74
|
0,14
|
|
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