Крупные сети 16 февраля подняли цены на топливо

Крупные розничные сети АЗС 16 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 0,30 грн/л: бензин А-92 — до 35,05 грн/л, бензин А-95 — до 35,49 грн/л, дизтопливо — до 35,29 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,77-0,91 грн/л, дизтопливо на 1 грн/л.

На БРСМ бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 0,23 грн/л, до 32,08 и 33,08 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этой сети прибавило 0,18 грн/л, до 32,03 грн/л.

Сети Shell, AMIC, «Параллель», Motto, UPG, Mango, Chipo и другие повысили цены на топливо в пределах 0,17-1,20 грн/л (см. таблицу).

По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 18 коп/л и составила 33,65 грн/л, бензин А-95 подорожал на 18 коп./л — до 34,54 грн/л, а дизельное топливо — на 14 коп./л, до 33,74 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив накануне, 15 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 февраля, грн/л