Мировые цены на нефть 16 февраля незначительно снижаются на ослаблении опасений по поводу поставок

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снижаются на некотором ослаблении опасений по поводу поставок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,17% - до 93,12 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 92 доллара за баррель.

Во вторник представитель Минобороны России заявил о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации по окончании учений. Рынки восприняли это как определенную разрядку напряженности вокруг Украины. Опасения перебоев в цепочке поставок энергоносителей несколько ослабели.

Кроме того, инвесторы оценивают данные о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что за минувшую неделю запасы опустились на 1,076 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,769 миллиона баррелей. Теперь рынки ждут официальную статистику от минэнерго США.