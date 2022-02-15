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Украинский кризис не влияет на бизнес BP в России - Бернард Луни
14:11 15.02.2022 |
Нефтегазовый гигант BP заявил в понедельник, что растущие риски российского вторжения в Украину не влияют на его деятельность в крупнейшей стране-производителе энергоресурсов. Об этом информирует телеканал CNBC.
Выступая в рамках нефтегазовой выставки EGYPS 2022 в Каире, генеральный директор британского энергетического гиганта Бернард Луни заявил, что BP продолжает вести бизнес в России, несмотря на то, что Кремль стянул более 130 тыс. военнослужащих вдоль границы с Украиной. Расширение военного присутствия усиливает слухи о том, что Москва может вторгнуться в Украину, повторив аннексию Крыма 2014 г.. Россия отвергла эти обвинения.
«Мы, как и многие наши коллеги, широко представлены в России, и, откровенно говоря, это [возможное вторжение РФ в Украину] никак не повлияет на нашу текущую деятельность в России», - сказал Луни корреспонденту CNBC Хэдли Гэмбл на EGYPS 2022.
Россия является крупнейшим в мире производителем нефти и газа после США и как таковая имеет большое влияние на мировые поставки энергоносителей, особенно в Европу.
Луни добавил, что не будет спекулировать на исходе растущей напряженности в отношениях между РФ и Украиной, но компания примет решение, если ситуация обострится.
«Мы придерживаемся бизнеса, и давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни, недели и месяцы, - сказал он. - Если будут такие последствия, как санкции или что-то еще, то мы их полностью выполним».
ВР присутствует в России более 30 лет и является крупнейшим иностранным инвестором в стране, владея 19,75% акций национальной нефтяной компании «Роснефть».
Генеральный директор BP ранее высоко оценил решимость России в важных для них вопросах.
«Когда у них есть повестка дня, они как правило добиваются цели», - заявил Луни.
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