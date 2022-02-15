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Константин Кушнер
Крупные сети 15 февраля подняли цены на топливо
13:50 15.02.2022 |
Крупные розничные сети АЗС 15 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.
На станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 20-40 коп./л: бензин А-92 — до 34,75 грн/л, бензин А-95 — до 35,19 грн/л, дизтопливо — до 34,99 грн/л.
По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 23 коп./л и составила 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожал на 21 коп./л — до 34,36 грн/л, а дизельное топливо — на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 4 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
35,99
|
1,00
|
36,75
|
0,91
|
35,99
|
0,69
|
WOG
|
35,99
|
1,00
|
36,75
|
0,91
|
35,99
|
0,69
|
Авиас
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
32,00
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
AMIC
|
34,44
|
0,00
|
35,44
|
0,00
|
34,94
|
0,00
|
Shell
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
SOCAR
|
35,48
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
37,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
31,85
|
0,00
|
32,85
|
0,00
|
31,85
|
0,03
|
KLO
|
34,75
|
0,36
|
35,19
|
0,20
|
34,99
|
0,40
|
Фактор
|
32,20
|
0,20
|
33,20
|
0,20
|
31,80
|
0,30
|
Автотранс
|
34,98
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
33,70
|
0,00
|
34,50
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
Нефтек
|
34,99
|
0,50
|
35,99
|
0,15
|
34,99
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
32,10
|
0,50
|
33,10
|
0,50
|
32,20
|
0,50
|
Chipo
|
32,93
|
0,00
|
33,76
|
0,00
|
32,77
|
0,00
|
Авантаж 7
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
32,35
|
0,00
|
Marshal
|
31,90
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
Mango
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
Motto
|
31,89
|
0,02
|
32,84
|
0,02
|
31,92
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
33,46
|
0,23
|
34,36
|
0,21
|
33,60
|
0,16
|
|
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