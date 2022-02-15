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Нефть дешевеет 15 февраля в рамках коррекции после роста на 5% за три дня
08:05 15.02.2022 |
Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после роста на 5% за три торговых дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.07 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,81% - до 95,73 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,89% - до 94,62 доллара.
На рынке нефти во вторник утром наблюдается коррекционное снижение цен после роста на 5% за три торговые сессии. Кроме того, цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель впервые 1 октября 2014 года, а марки WTI - 95 долларов за баррель впервые с 17 сентября 2014 года.
Такое ралли на нефтяном рынке было обусловлено нестабильным геополитическим фоном, что в результате могло сказаться на поставках топлива.
Тем не менее, стоимость "черного золота" может вернуться к росту, так как, по словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, спрос продолжает расти, в то время как глобальные запасы остаются на низком уровне.
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