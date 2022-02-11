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Транзит нефтепродуктов через Украину в январе сократился на 60%
17:15 11.02.2022 |
В январе 2022 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 60%, до 800 т, по сравнению с январем-2021 г. (1,8 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Перевозки бензина в Молдову остались на уровне января 2021 года - 200 т.
Транзитные поставки битума за отчетный период из России в Молдавию составили 600 т, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.
В «А-95» отметили, что в прошедшем месяце транзит авиационного топлива, дизтоплива и мазута не осуществлялся.
Как сообщал enkorr, в 2021 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 42% - до 42,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2020 г. (73,7 тыс. т).
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