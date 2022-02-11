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Нефть дорожает 11 февраля, но может показать недельное снижение
13:20 11.02.2022 |
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу днем, однако могут показать первое почти за два месяца недельное снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.06 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,46% - до 91,97 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 90,56 доллара. Утром нефть дешевела на 0,2-0,3%.
Нефтяные котировки предыдущие семь недель заканчивали в плюсе, однако по итогам этой недели готовятся к снижению. На данный момент Brent за неделю подешевел на 1,4%, WTI - на 1,9%.
В пятницу трейдеры оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре упали на 60 миллионов баррелей к ноябрю и находились на самом низком значении за семь лет. Тем не менее агентство ожидает, что рынок вернется к профициту в 2022 году, несмотря на высокий спрос и ограниченные возможности ОПЕК+ в росте добычи. Кроме того, МЭА повысило прогноз по добыче на этот год и чуть понизило по росту спроса.
Аналитик DBS Bank Сувро Саркар (Suvro Sarkar), чье мнение приводит агентство Блумберг, отметил, что инвесторы находятся в "режиме ожидания" ясности относительно переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Снятие санкций США с Ирана приведет к увеличению предложения на нефтяном рынке.
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