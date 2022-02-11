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За неделю топливо в розничных сетях в среднем подорожало на 60 коп./л
12:15 11.02.2022 |
За неделю (4-11 февраля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 61 коп./л и составила 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожал на 60 коп./л — до 34,14 грн/л, а дизельное топливо — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 3 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л и ДТ — до 32,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 32 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.
На станциях сети KLO бензины подорожали на 40 коп./л: бензин А-92 — до 34,39 грн/л, бензин А-95 — до 34,99 грн/л. Цена ДТ выросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.
Chipo, «Авантаж», ZOG и «Укр-Петроль» подняли стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.
Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», «Укргаздобыча», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,5 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 11 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
WOG
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
Авиас
|
31,95
|
1,00
|
32,95
|
1,00
|
32,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
32,00
|
1,00
|
33,00
|
1,00
|
32,00
|
1,00
|
AMIC
|
34,44
|
0,86
|
35,44
|
0,86
|
34,94
|
0,78
|
Shell
|
34,99
|
0,63
|
35,84
|
0,24
|
35,30
|
0,12
|
SOCAR
|
35,48
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
37,98
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
31,85
|
0,77
|
32,85
|
0,77
|
31,82
|
0,84
|
KLO
|
34,39
|
0,40
|
34,99
|
0,40
|
34,59
|
0,20
|
Укргаздобыча
|
34,10
|
1,50
|
34,90
|
1,50
|
34,10
|
1,50
|
Автотранс
|
34,98
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
33,70
|
0,00
|
34,50
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
SUNOIL
|
30,99
|
1,50
|
31,99
|
1,50
|
31,24
|
0,75
|
Prime
|
32,50
|
0,50
|
33,50
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
Chipo
|
32,93
|
1,00
|
33,76
|
1,00
|
32,77
|
1,14
|
Авантаж 7
|
32,45
|
1,00
|
33,45
|
1,00
|
32,35
|
1,00
|
Marshal
|
31,40
|
0,50
|
32,40
|
0,50
|
31,00
|
1,00
|
ZOG
|
30,00
|
1,00
|
31,00
|
1,00
|
31,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
31,60
|
1,00
|
32,60
|
1,00
|
31,70
|
1,00
|
Mango
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
Motto
|
31,87
|
0,78
|
32,81
|
0,78
|
31,90
|
0,81
|
Средняя цена в Украине:
|
33,23
|
0,61
|
34,14
|
0,60
|
33,43
|
0,61
|
|
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