За неделю топливо в розничных сетях в среднем подорожало на 60 коп./л

За неделю (4-11 февраля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 61 коп./л и составила 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожал на 60 коп./л — до 34,14 грн/л, а дизельное топливо — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 3 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л и ДТ — до 32,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 32 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 40 коп./л: бензин А-92 — до 34,39 грн/л, бензин А-95 — до 34,99 грн/л. Цена ДТ выросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

Chipo, «Авантаж», ZOG и «Укр-Петроль» подняли стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», «Укргаздобыча», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,5 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 11 февраля, грн/л