МЭА: санкции против экспорта нефти из РФ маловероятны, но эскалация конфликта с Украиной может нарушить поставки

Международные санкции вновь оказались ключевым фактором на рынке нефти: перспективы снятия санкций с Ирана, что высвободило бы больше топлива, усилились, но в то же время потенциальное введение дополнительных финансовых ограничений в отношении России из-за украинского кризиса привлекает внимание к поставкам второго по величине в мире экспортера нефти, пишет МЭА в своем февральском отчете.

"В то время как Иран считает Европу одним из своих основных рынков сбыта (до введения санкций поставлял 0,6 млн б/с из общего экспорта в 2,4 млн б/с), Россия является главным поставщиком нефти на континент. Из почти 11 млн б/с российской нефти, добытой в 2021 году, Европа импортировала около 4 млн б/с", - отмечают эксперты МЭА.

"Из примерно 2,5 млн б/с импорта нефти треть поставлялась по нефтепроводу "Дружба". Потенциал введения санкций в отношении российского экспорта нефти выглядит маловероятным, не в последнюю очередь из-за текущих высоких цен и масштабов воздействия на рынки, но эскалация конфликта может нарушить потоки. Наибольшему риску подвергается около 250 тыс. б/с экспорта российской нефти, которая идет транзитом через Украину по южной ветке нефтепровода "Дружба" для поставок в Венгрию, Словакию и Чехию", - говорится в отчете.

"Около 2,35 млн б/с экспортируемой из России нефти поступает в Европу по другим трубопроводам и портам. Если бы поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были прерваны, как это было в 2019 году из-за загрязненной нефти, этим странам пришлось бы использовать аварийные запасы нефти и искать альтернативные источники поставок", - резюмируют в МЭА.