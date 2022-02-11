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МЭА: страны ОПЕК+ выполнили в январе сделку на 127%, ОПЕК - на 129%, не-ОПЕК - на 123%; рынок недосчитался 0,9 млн б/с
11:49 11.02.2022 |
Страны ОПЕК+ в январе исполнили сделку по ограничению добычи на 127%, при этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 29%, а страны, не входящие в организацию, - на 23%, подсчитали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).
Таким образом, на рынок в ноябре не поступило 900 тыс. б/с нефти по сравнению с планом.
"Исполнение сделки ОПЕК+ достигло 127% в январе, что является самым высоким показателем с момента введения рекордных сокращений в мае 2020 года. Добыча нефти в странах ОПЕК увеличилась на 130 тыс. баррелей в сутки - до 28,1 млн б/с. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили добычу нефти на 40 тыс. б/с - до 15,55 млн б/с", - говорится в отчете.
Больше всех среди стран ОПЕК сделку по-прежнему перевыполняет Нигерия, которая увеличила добычу в январе к декабрю на 170 тыс. б/с, но все еще добывает меньше разрешенного ей уровня на 360 тыс. б/с.
Предложение нефти из России в январе выросло на 60 тыс. б/с - до 10,04 млн б/с, при этом сделки была перевыполнена на 9% (в декабре - 7%).
Добыча нефти в Казахстане в ноябре снизилась до 1,63 млн б/с (исполнение сделки на 54%), в Азербайджане - до 0,58 млн б/с (241%).
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