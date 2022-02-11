Война, если и начнется, то не с ракет. Сначала Украине перекроют топливный кран, - Сергей Куюн

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 / LIGA.net

Беларусь запретила транзит нефтепродуктов из Литвы. Относительно Украины - это 9% и 11% дизтоплива и бензина на украинском рынке. Что мы будем делать.

С 7 февраля в Украину прекратились поставки литовских нефтепродуктов. Это является следствием конфликта между Беларусью и Литвой: во исполнение санкций США и Евросоюза прибалтийцы заблокировали транзит и перевалку белорусских калийных удобрений - один из мощнейших каналов экспортной выручки республики.

Минск ждал недолго и нанес ответный удар, последствия которого ощутит и Украина.

Литва является небольшим, но стабильным источником снабжения нефтепродуктами в Украине. В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% поставок дизтоплива (690 000 т), 11% бензина (265 000 т) и 16% рынка авиакеросина (57 000 т).

Ценность этого направления импорта для нас была также в том, что в кризисные и форс-мажорные периоды литовский НПЗ компании Orlen Lietuva в г.Мажейкяй всегда первым приходил на помощь, отправляя дополнительные объемы топлива.

Но это окошко закрывается. Это критично для Украины?

Рынок сможет заменить эти объемы, тем более что сейчас есть сезонный минимум потребления и высокие запасы у трейдеров и производителей.

Это также обезопасит рынок от ценовых колебаний в опте.

Что касается колонок, то уровень цен на них с мая прошлого года определяется правительством на основе внешних котировок. (К сожалению, хороших новостей оттуда давно не было. И пока не ожидается.)

Главным компенсатором литовских объемов станут белорусские НПЗ, в том числе из-за санкций, имеющих профицит всех марок горючего.

Можно спрогнозировать, что белорусы заберут минимум половину литовских объемов или полмиллиона тонн. Это станет для них небольшой сатисфакцией за "калийные" проблемы.

Возрастет также нагрузка на российское направление дизтоплива.

Должна почувствовать на себе дополнительный спрос и кременчугская Укртатнафта.

Многие трейдеры, особенно владельцы сетей АЗС, рассматривают горючее украинского производства как альтернативу импорту. За последние годы рынок "распробовал" качество этого продукта и избавился от старых стереотипов.

Что касается отдельных игроков, то наибольший дискомфорт почувствуют сети, сделавшие в своем маркетинге ставку на литовский продукт, который в 90-х и нулевых был для водителей лучом надежды. В частности, придется искать замену горючего из Литвы сетям Socar, Shell, а также нескольким региональным компаниям, которые торговали исключительно "Литвой" для конкуренции с мощными национальными игроками.

Не исключено, что ожидаемый многими форс-мажор действительно заставит польский мощный в Восточной Европе нефтяной концерт Orlen наконец-то вернуться к вопросу возобновления прямых поставок горючего из Польши в Украину. Экспорт был прекращен несколько лет назад, вся работа была сосредоточена в Литве. Известно, что в прошлом году поляки даже сделали тестовые поставки литовского продукта через Польшу в Украину, но потери на такой маршрут значительно выше.

С другой стороны, очевидно, "украинские" объемы из Мажейкяя пойдут в Польшу, которая в свою очередь сможет переориентировать часть своих ресурсов с заводов в Плоцке и Гданьске в Украину.

Позиция Orlen по отношению к Украине в целом непонятна: на словах концерн заинтересован в развитии в нашей стране, хотя практика этого пока не подтверждает.

Не исключено, что польский гигант до последнего времени был сосредоточен на поглощении своего ключевого конкурента, концерна Lotos, и после недавнего завершения этого процесса сможет вернуться к украинскому вопросу. Тем более новому мегаконцерну будет тесно в имеющейся географии бизнеса.

Все хорошо? Нет.

Разрешение вопроса с замещением литовских объемов не должно успокаивать. По факту мы потеряли одно из немногих направлений импорта горючего, что автоматически приведет к дополнительному росту влияния России и Беларуси.

В 2021 году эти направления обеспечили 72% импорта дизельного топлива, а с учетом последних новостей эта доля вырастет более чем до 85%. Доля Беларуси в импорте бензина достигнет 100%, а на рынке в целом - до 55-60%.

Есть очень опасная ситуация, на которую нужно срочно реагировать. Внутреннее производство можно увеличить вдвое, перевалку горючего в украинских портах - минимум втрое. Это позволит сбалансировать источники поставок и предотвратить нежелательные сценарии с дестабилизацией поставок топлива из России и Беларуси.

В этом Украина крайне зависима, это следует признать и минимизировать риски. Война, о которой все говорят, если и начнётся, то не с ракет. Сначала нам перекроют топливный кран.