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В январе импорт дизтоплива в Украину вырос на 20%
17:30 10.02.2022 |
В январе 2022 г. импорт дизельного топлива в Украину вырос на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 466,3 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
По сравнению с январем прошлого года из Республики Беларусь было импортировано на 21% дизтоплива больше - 245,5 тыс. т, или 53% всего импорта ДТ.
Импорт из Беларуси нарастили ключевые поставщики: компания WOG увеличила импорт в два раза, с 19,4 тыс. т до 39,3 тыс. т, а ОККО и «Альянс Энерго Трейд» - на 28% и 167%, до 49 тыс. т и до 15,3 тыс. т соответственно.
Между тем, UPG и «БРСМ» уменьшили поставки белорусского дизтоплива на 6 и 18%, до 40 и 14 тыс. т в январе-2022.
Поставки ДТ из Российской Федерации в январе выросли на 31%, до 171 тыс. т, из которых 112,6 тыс. т (+134% к январю-2021) было поставлено через терминал в Гомеле, 59,4 тыс. т (+8,3%) железной дорогой.
В портах было оформлено порядка 19 тыс. т дизельного топлива (+26% к январю 2021 г.).
Импорт из Литвы в январе 2022 г. сократился на 15%, до 30 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в январе 2021 г. (35 тыс. т).
Как сообщал enkorr, власти Беларуси с 7 февраля ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы, которая является одним из поставщиков топлива в Украину.
По мнению директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину из-за запрета на их транзит не будет существенно влиять на текущую рыночную ситуацию, но в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.
Напомним, по данным Консалтинговой группы «А-95», баланс украинского рынка дизтоплива в 2021 г. увеличился на 7% - до рекордных за весь период наблюдений 7,97 млн тонн. При этом внутреннее производство сократилось на 11% - до 1,1 млн. т, а импорт прибавил 9,5% и составил 6,8 млн. т.
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