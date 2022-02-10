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«Приват» провел новое снижение цен на автогаз
15:24 10.02.2022 |
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в период с 9 по 10 февраля снизила розничные цены на автогаз в ряде областей. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Сумской и Харьковской областях, где ресурс подешевел на 28 коп./л и 20 коп./л, до 18,12 и 18,05 грн/л соответственно. В некоторых других регионах продукт подешевел на 5-11 коп./л. По состоянию на 10 февраля стоимость автогаза в сети «Привата» находится в диапазоне 17,36-18,39 грл.
Кроме того, тренд на снижение цен поддержали харьковские сети «Овис» и Marshal. На их станциях продукт подешевел на 20 коп/л и 10 коп/л, до 18,79 грн/л и 18,30 грн/л соответственно.
В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены в среднем на 4-6 коп/л, до 19,05 и 18,88 грн/л.
Средняя цена автогаза 10 февраля по Украине составила 18,88 грн/л.
Напомним, «Приват» уже пересматривал цены в сторону уменьшения в конце января на своих станциях в Черниговской и Черкасской областях. Практически во всех регионах цены «Привата» являются наименьшими. При этом цена 17,36 грн, которую выставила «Укрнатфа» и ANP в Черкасской области является минимальной в стране.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 февраля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,65
|
0,00
|
Авиас
|
18,11
|
-0,01
|
Укрнафта
|
18,06
|
-0,03
|
AMIC
|
18,75
|
0,00
|
Shell
|
19,15
|
0,00
|
SOCAR
|
19,68
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,05
|
0,04
|
KLO
|
19,49
|
0,00
|
Параллель
|
19,65
|
0,00
|
Автотранс
|
19,38
|
0,00
|
UPG
|
19,01
|
0,00
|
Овис
|
18,79
|
-0,20
|
BVS
|
18,99
|
0,00
|
Chipo
|
18,44
|
0,00
|
Авантаж 7
|
18,42
|
0,00
|
Marshal
|
18,30
|
-0,10
|
Mango
|
18,31
|
0,00
|
Motto
|
18,88
|
0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
18,88
|
0,00
|
|
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