«Приват» провел новое снижение цен на автогаз

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в период с 9 по 10 февраля снизила розничные цены на автогаз в ряде областей. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Сумской и Харьковской областях, где ресурс подешевел на 28 коп./л и 20 коп./л, до 18,12 и 18,05 грн/л соответственно. В некоторых других регионах продукт подешевел на 5-11 коп./л. По состоянию на 10 февраля стоимость автогаза в сети «Привата» находится в диапазоне 17,36-18,39 грл.

Кроме того, тренд на снижение цен поддержали харьковские сети «Овис» и Marshal. На их станциях продукт подешевел на 20 коп/л и 10 коп/л, до 18,79 грн/л и 18,30 грн/л соответственно.

В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены в среднем на 4-6 коп/л, до 19,05 и 18,88 грн/л.

Средняя цена автогаза 10 февраля по Украине составила 18,88 грн/л.

Напомним, «Приват» уже пересматривал цены в сторону уменьшения в конце января на своих станциях в Черниговской и Черкасской областях. Практически во всех регионах цены «Привата» являются наименьшими. При этом цена 17,36 грн, которую выставила «Укрнатфа» и ANP в Черкасской области является минимальной в стране.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 февраля, грн/л