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Розничная наценка на бензине и дизтопливе в 2021 году резко снизилась — «А-95»
12:46 10.02.2022 |
Наценка автозаправочных станций на бензине и дизельном топливе в 2021 году резко снизилась по сравнению с 2019-2020 годами. Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95» по итогам специального исследования.
Согласно расчетам, валовая наценка на бензине А-95 составила $0,09/л (2,45 грн/л, без НДС), на дизельном топливе - $0,14/л (3,82 грн/л), на сжиженном газе - $0,06/л (1,6 грн/л). По сравнению с 2020 годом падение маржи на бензине А-95 составило 50% и 33% - на дизтопливе. Наценка на сжиженном газе осталась неизменной. В показателе валовой маржи содержатся логистика, затраты АЗС и скидки.
«Если говорить о чистой прибыли, то темпы ее снижения в 2021 году были еще более ощутимы, поскольку логистика и затраты АЗС значительно выросли. Бонусом для сектора стал рост потребления нефтепродуктов в стране на 12% за последние 2 года», - говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
Эксперты группы также провели оценку доходности, распределив украинские АЗС по четырем ценовым сегментам: эконом («БРСМ», Мotto, SunOil, Avantage 7 и др., суммарно около 55% АЗС в стране), сеть группы «Приват» («Укрнафта», ANP, «Авиас» - 20%), медиум (SHELL, АMIC, Glusco, UPG, KLO и др. - 13%), премиум (ОККО, WOG, Socar - 12%). При расчетах были учтены уровни скидок и затрат на содержание АЗС в каждом из сегментов рынка.
Наибольшее снижение торговых наценок отмечено на бензине в сетях эконом-сегмента и группы «Приват» - на 1,59 и 2,27 грн/л. При этом в эконом-сетях чистая маржа на бензине в 2021 году фактически обнулилась. Также нулевой она остается уже два года в этом сегменте рынка на торговле сжиженным газом. Ключевой заработок автозаправочных станций в Украине формирует дизельное топливо, продажи которого растут наиболее динамичными темпами.
«Бесприбыльная торговля топливом почти половиной станций - украинский феномен. Объясняется она наличием на рынке больших объемов безакцизного фальсификата бензина, выпускаемого на мини-НПЗ и нефтебазах, а также схем, связанных с нарушением кассовой дисциплины, когда на АЗС продажи попросту не оформляются должным образом», - заявил Сергей Куюн.
В качестве ключевого фактора снижения доходности АЗС эксперты называют введение в мае 2021 года государственного регулирования цен. По прогнозам «А-95», чистая прибыль автозаправочных станций продолжит снижаться из-за возрастающих затрат - заработных плат, энергетических и транспортных тарифов.
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