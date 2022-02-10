EIA повысило прогнозную цену нефти на 2022 год

В своем февральском краткосрочном прогнозе по энергетике (STEO) Управление энергетической информации США (EIA) ожидает, что спотовая цена на сырую нефть марки Brent в 2022 г. составит в среднем $83/барр.. Это на $8/барр. больше, чем в январском STEO, передает Oil & Gas Journal.

«Ожидание более высоких цен частично отражает сокращение нашего прогноза запасов ОЭСР в первой половине 2022 г.. Хотя мы по-прежнему ожидаем снижения цен на сырую нефть начиная с марта, рост цен на сырую нефть за последний месяц означает, что снижение начнется с более высокого уровня цен, что также способствует более высокому уровню цен на сырую нефть в нашем прогнозе на весь 2022 год. Рост цен на сырую нефть в прогнозе также приводит к более высоким ценам на бензин и дизельное топливо в 2022 г. по сравнению с прогнозом прошлого месяца. Это также приводит к увеличению добычи сырой нефти в США по сравнению с прогнозом прошлого месяца», - пояснили в EIA.

Спотовые цены на сырую нефть марки Brent в среднем составляли $87/барр. в январе, что на $12 больше, чем в декабре 2021 г.. Цены на сырую нефть неуклонно росли с середины 2020 г. в результате постоянного использования мировых запасов нефти. По оценкам EIA, мировые запасы нефти в январе составила 2,68 млрд барр., что является самым низким уровнем с середина 2014 г..

Основным фактором, способствующим низким мировым запасам нефти, является меньшая добыча в некоторых странах ОПЕК+, чем запланированные объемы, из-за операционных трудностей. По оценкам EIA, в IV квартале 2021 г. 10 стран ОПЕК недовыполнили свои на более чем 600 тыс. барр./сут. (б/с).

Цены на нефть также выросли в результате возросших опасений рынка по поводу возможности перебоев с поставками нефти, в частности, связанных с напряженностью вокруг Украины. При этом ослабли опасения, что вариант COVID-19 Omicron окажет негативное влияние на потребление нефти, отмечается в документе EIA.

«В последнее время геополитические конфликты также оказывали повышательное давление на цены на нефть. Цены могут быть более чувствительными к опасениям по поводу перебоев с поставками в периоды низких запасов. Напряженность, связанная с Украиной, усилила опасения рынка по поводу возможных перебоев с поставками нефти. На Ближнем Востоке несколько ракетных ударов по Абу-Даби, один из которых поразил хранилище топлива, добавили неопределенности в отношении будущих поставок нефти, на которые также могут повлиять политические волнения в Ливии и Казахстане», - отмечается в сообщении EIA.

Управление ожидает, что цены на нефть марки Brent в феврале составят в среднем $90/барр., поскольку продолжающееся сокращение мировых запасов нефти в прогнозе удерживает цены на сырую нефть вблизи текущих уровней в ближайшие месяцы.

Тем не менее, ожидается, что в середине года возникнет понижательное давление на цены, поскольку рост добычи нефти в странах ОПЕК+, США и других странах, не входящих в ОПЕК, опережает замедление роста мирового потребления нефти. Эта динамика приводит к росту мировых запасов нефти со II квартала 2022 г. и до конца 2023 г.. Поэтому EIA прогнозирует, что спотовая цена Brent упадет в среднем до $87/барр. во II квартале 2022 г. и до $75/барр. в IV квартале 2022 г.. В течение всего 2023 г. средняя цена нефти Brent составит $68/барр.. Однако низкий уровень запасов создает условия для повышенния волатильности цен на сырую нефть и потенциального скачка цен, если рост предложения не будет поспевать за ростом спроса.

По оценкам EIA, в январе 2022 г. мировое потребление нефти составила 99 млн барр. нефти и жидкого топлива в сутки, что на 6,6 млн б/с больше, чем в январе 2021 г.. Ожидается, что в 2022 г. глобальное потребление нефти и жидкого топлива составит в среднем 100,6 млн б/с. Это на 3,5 млн б/с больше, чем в 2021 г., и превышает средний показатель 2019 г., составляющий 100,3 млн б/с. В 2023 г. мировое потребление нефти и жидкого топлива увеличится еще на 1,9 млн б/с.

В январе 2022 г. обычные розничные цены на бензин в США составляли в среднем $3,31/галлон, оставшись на уровне декабря 2021 г. и поднявшись на $0,98/галлон в сопоставлении с январем 2021 г.

«Цены на продукцию выросли по сравнению с уровнем прошлого года из-за роста цен на сырую нефть и высокой маржи переработки. Мы ожидаем, что цены на дизельное топливо будут составлять в среднем $3,49/галлон со II по IV квартал 2022 г. Прогнозируемое снижение цен отражает наши ожидания падения цен на сырую нефть, особенно во второй половине 2022 г., а также более низкой маржи переработки по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы увеличат переработку в ближайшие месяцы», - говорится в сообщении EIA.

Добыча сырой нефти в США достигла почти 11,8 млн б/с в ноябре 2021 г. (самый последний месячный исторический показатель), что является максимальным показателем с апреля 2020 года. В 2023 г. добыча нефти в США возрастет до 12,6 млн б/с, что станет рекордно высоким среднегодовым показателем. Предыдущий среднегодовой рекорд в 12,3 млн баррелей в сутки был установлен в 2019 г..