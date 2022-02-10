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Нефть дорожает 10 февраля на росте аппетита к риску после статданных из США
13:43 10.02.2022 |
Мировые цены на нефть растут в четверг днем на росте аппетита к риску после публикации статистических данных по запасам нефти в США, которые ослабили опасения возникновения переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61% - до 92,11 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 90,44 доллара.
В начале недели нефть дешевела из-за опасений возвращения иранской нефти на рынок в свете переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Перспектива возобновления ее экспорта создает риск возникновения переизбытка нефти на рынке.
Однако эти опасения были отчасти нивелированы в среду, когда минэнерго США сообщило о неожиданном снижении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 4,8 миллиона баррелей, до 410,4 миллиона. На этом фоне аппетит к риску возрос и цены стали пытаться компенсировать потери.
"В краткосрочной перспективе динамика цен на нефть будет представлять собой битву между физическим рынком и потенциальным возвратом иранской нефти в свете сильного импульса в ядерных переговорах", - считает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
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