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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Без Литвы. Что будет с украинским рынком после белорусских санкций?

17:23 09.02.2022 |

Нефть и безнин

 Вадим Макеев, Игорь Филипповский / Eenkorr

7 февраля вступил в действие запрет белорусских властей на железнодорожный транзит литовских нефтепродуктов. Это решение застало врасплох многих участников рынка, особенно тех, кто в своем маркетинге делал ставку на этот ресурс. Исчезновение небольшого, но надежного канала поставок может иметь для рынка весьма значительные последствия.

2 февраля министерство иностранных дел Беларуси сообщило о вводе запрета на железнодорожный транзит литовских нефтепродуктов по своей территории. «Нами принято решение о запрете перевозок транзитом, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог», - сказано в заявлении на сайте МИДа. Эмбарго вступает в силу с понедельника, 7 февраля.

Сегодня Литва является одним из немногочисленных поставщиков нефтепродуктов в Украину после Беларуси и России. По данным Консалтинговой группы «А-95», в прошлом году импорт дизтоплива из Литвы составил 690 тыс. тонн - почти 10% украинского рынка, 11% бензина (265 тыс. т) и 16% авиационного керосина (57 тыс. т).

Крупнейшие поставщики литовских нефтепродуктов в Украину в 2021 г., тыс. т

Без Литвы. Что будет с украинским рынком после белорусских санкций?

 

Ожидаемая неожиданность

Как показывает опрос трейдеров, немало из них ждало такого шага еще с лета прошлого года, когда всполохнул скандал с посадкой самолета. Но, как это часто бывает, февральская развязка стала неожиданностью.

Харьковская сеть АЗС «Овис», которая более 10 лет выступает эксклюзивным представителем Orlen Lietuva, была не готова к прекращению поставок, заявил в комментарии enkorr совладелец «Овиса» Сергей Куций. «Мы сейчас у разбитого корыта. Мы длительное время постоянно были в контакте с Литвой, и их топливо было нашей фишкой. Теперь же, когда у нас закончатся запасы, я не знаю, что делать», - поясняет он.

Сеть АЗС «Автопорт» в Луганской области, до оккупации известная как «Восточные ресурсы», оказалась в похожей ситуации. По словам директора сети Богдана Слободяна сейчас компания ищет альтернативные каналы поставок.

«Для нас это очень неприятная новость. Если же будет совсем критическая ситуация, то будем работать на нефтепродуктах местного производства. Я думаю и надеюсь на то, что и польская команда найдет возможности, чтобы сделать эту поставку не такой дорогой. Мы получали элитный товар высокого качества и хотели бы получать его и дальше», - говорит он.

Через пару дней после заявления белорусского правительства «Орлен Летува» разослала письма о прекращении поставок из-за форс-мажора.

One way

«Ресурс, который законтрактовали украинские компании на 2022 год, есть, он никуда не делся. Сейчас они (Орлен - прим. enkorr) думают, как его доставить в Украину», - говорит один из трейдеров на условиях конфиденциальности.

Гендиректор нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva Михал Рудницкий осенью сообщал, что концерн тестировал альтернативные железнодорожные поставки в Украину. «Мы должны быть готовыми к различным вариантам. Мы хотели попробовать и убедиться, что такая альтернатива существует. Маршрут не длиннее, а менее удобен, потому что подвижной состав нужно менять дважды», - заявлял Рудницкий.

По данным Консалтинговой группы «А-95», тестовая поставка была сделана еще в декабре 2020 года и была небольшой - всего 1,6 тыс. т бензина. Столь скоропостижное окончание эксперимента говорит само за себя: фидбэки, говорят участники рынка, производителя не порадовали. Теперь же вариантов других нет, если, конечно, не рассматривать вариант прекращения поставок. Большинство опрошенных трейдеров выступает за поиск позитивного решения.

«Галнафтогаз» - один из давнейших импортеров литовского ресурса, заинтересован в сохранении поставок «Орлена».

«Мы ожидаем варианты, которые предложит польский концерн Orlen по организации железнодорожного транзита литовского топлива в Украину через территорию Польши», - прокомментировали в департаменте коммуникаций «ОККО». При этом следует отметить, что в последние годы компания закрывает литовским ресурсом порядка 10% своей реализации.

В SOCAR Energy Ukraine, которая с момента своего основания в 2007 году делала ставку исключительно на литовский продукт, комментируют неохотно, отметив лишь, что изучают возможности поставок топлива из Европы.

Немногословны и в другой крупной сети - Shell, которая изначально делает на базе литовского продукта свой V-Power.

Этих игроков можно понять: основным вопросом остается цена. Однозначно понятно то, что получатели в западноукраинских областях - прежде всего, крупнейший клиент «Орлена» в Украине WOG и ОККО - могут нащупать экономику, тогда как транспортировка в центр и на восток будет крайне затратной.

Проблемы с ценообразованием объективны. Среди основных сложностей польской логистики - иной размер железнодорожной колеи: ее ширина 1435 мм, тогда как в Украине - 1520 мм. Перелив продукта ограничивает пропускную способность перевалочного пункта в Журавице, не говоря уже о способностях украинской железной дороги.

По имеющимся данным, украинские трейдеры уже провели широкие консультации с «Орленом».

«Полякам нужен украинский рынок. В последнее время «Орлен» был занят поглощением Lotos, но теперь ему явно станет тесно на существующих рынках. Потенциал поставок с территории Польши очень велик, и не ограничивается польским производством», - говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, заинтересован в таком канале импорта и украинский рынок.

«Литовский импорт был невелик, но Мажейкяй всегда работал палочкой-выручалочкой в кризисные моменты, когда сбоили другие источники. Без Литвы будет намного сложнее», - говорит эксперт.

Раз, два и привет

Если в 2021 году было три источника поставок бензина, то теперь на основной части страны их фактически остается два - Кременчуг и Беларусь.

Сеть АЗК BVS (компания «Надежда») пересмотрела наполнение своей топливной корзины в сторону продукции белорусских НПЗ.

«Несмотря на то, что литовский продукт не занимал значительной части в нашей корзине, мы все же перестраховались и после новостей о прекращении импорта из Литвы, увеличили закупку топлива у белорусов», - рассказал enkorr начальник отдела внешнеэкономической деятельности компании Александр Гришко.

По словам Сергея Куцего из «Овиса», сеть также готова переориентироваться на нефтепродукты производства Мозырского НПЗ, хотя посматривает и на Кременчуг.

«Сейчас мы смотрим только на Мозырь, но его же на всех не хватит и у нас нет терм-контрактов, а если и будут, то только на следующий год. Освободившеюся нишу может занять Кременчугский НПЗ», - говорит он.

По мнению Сергея Куюна, для «Укртатнафты» представляется хороший шанс реализовать свое предложение.

«С запуском установки изомеризации в 2020 году была повышена планка качества, кременчугский бензин стал легче, это очень важно для владельцев колонок. Весной завод планирует нарастить переработку, поэтому будут дополнительные объемы продукта», - говорит глава «А-95». Он добавил, что в феврале «Укртатнафта» презентует свою марку А-98, что также усилит позицию завода в диалоге с ритейлерами.

Вынужденный уход с широкого рынка литовского продукта заставит трейдеров искать пути восполнения дефицита, что может придать стимул главным образом внутренним производителям, всегда подбирающим крошки с этого стола.

Немалый кусок пирога отломится и хозяевам праздника - белорусам. Но белорусским переработчикам скорее всего от этого не весело: последние заявления белорусского лидера вновь вывели на поверхность тему высокой зависимости Украины от импорта в целом и Беларуси с Россией в частности. Если Зеленский начнет поступать так, как поступил бы в этом случае Лукашенко, и начнет защищать внутреннего производителя и стимулировать альтернативные каналы импорта, то уже в течение года один из белорусских НПЗ (очевидно, «Нафтан») точно придется закрыть. Это будет сокрушительный удар по всей белорусской экономике, переживающей далеко не лучшие времена.

Зачем ссориться с такой украинской властью, при которой белорусский импорт только растет, остается загадкой.
 

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