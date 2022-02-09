Розничные сети АЗС в период 9 февраля повысили стоимость топлива на 41 коп /л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л и ДТ — до 32,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 32 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.

На станциях сети AMIC бензины подорожали на 55 коп /л: бензин А-92 — до 34,44 грн/л, бензин А-95 — до 35,44 грн/л. Цена ДТ выросла на 47 коп/л, до 34,94 грн/л.

На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 27 коп/л, ДТ — на 26 коп/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,85 грн/л, на А-92 — до 31,85 грн/л, на ДТ — до 31,79 грн/л.

В сети «Marshal» на 50 коп./л выросли цены на все виды топлива.

Сети Фактор, Motto, Укргаздобыча повысили цены на топливо в пределах 20-50 коп/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 8 по 9 февраля, грн/л