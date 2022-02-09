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Розничные сети АЗС в период 9 февраля повысили стоимость топлива на 41 коп /л
12:50 09.02.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л и ДТ — до 32,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 32 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.
На станциях сети AMIC бензины подорожали на 55 коп /л: бензин А-92 — до 34,44 грн/л, бензин А-95 — до 35,44 грн/л. Цена ДТ выросла на 47 коп/л, до 34,94 грн/л.
На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 27 коп/л, ДТ — на 26 коп/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,85 грн/л, на А-92 — до 31,85 грн/л, на ДТ — до 31,79 грн/л.
В сети «Marshal» на 50 коп./л выросли цены на все виды топлива.
Сети Фактор, Motto, Укргаздобыча повысили цены на топливо в пределах 20-50 коп/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 8 по 9 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
9 фев
|
Изм.
|
9 фев
|
Изм.
|
9 фев
|
Изм.
|
ОККО
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
WOG
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
Авиас
|
31,95
|
1,00
|
32,95
|
1,00
|
32,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
32,00
|
1,00
|
33,00
|
1,00
|
32,00
|
1,00
|
AMIC
|
34,44
|
0,55
|
35,44
|
0,55
|
34,94
|
0,47
|
Shell
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
SOCAR
|
35,48
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
36,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
31,85
|
0,27
|
32,85
|
0,27
|
31,79
|
0,26
|
KLO
|
34,39
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
34,59
|
0,00
|
Параллель
|
35,54
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
37,95
|
0,00
|
Автотранс
|
34,98
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
33,70
|
0,00
|
34,50
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
34,10
|
0,50
|
34,90
|
0,50
|
34,10
|
0,50
|
BVS
|
34,09
|
-0,20
|
34,89
|
-0,20
|
34,39
|
-0,10
|
Chipo
|
32,93
|
0,00
|
33,76
|
0,00
|
32,77
|
0,14
|
Авантаж 7
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
32,35
|
0,00
|
Marshal
|
31,40
|
0,50
|
32,40
|
0,50
|
31,00
|
0,50
|
Mango
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
Фактор
|
32,00
|
0,50
|
33,00
|
0,50
|
31,10
|
0,30
|
Motto
|
31,79
|
0,23
|
32,74
|
0,23
|
31,84
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
33,20
|
0,41
|
34,12
|
0,41
|
33,40
|
0,41
|
|
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