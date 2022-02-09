Мировые цены на нефть растут 9 февраля на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% - до 91,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 89,74 доллара.

Согласно данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 февраля опустились на 2,025 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост на 0,675 миллиона баррелей. Позже в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Мы по-прежнему сомневаемся, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время, поскольку между сторонами нет прямых переговоров, а ключевые области разногласий остаются", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Goldman Sachs.

Кроме того, в четверг и пятницу трейдеры ожидают публикацию ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА.