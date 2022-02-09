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В яваре импорт бензинов в Украину вырос на треть
17:16 08.02.2022 |
Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2022 года вырос на 28%, до 116,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (90,9 тыс. тонн). Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Столь весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт из которой, по сравнению с январем 2021 года, вырос на 29%, до 102 тыс. т.
По этому направлению поставки увеличили практически все импортеры: ОККО, WOG, UPG, AMIC, пр.. Наивысший результат прироста показала ОККО - ее белорусский импорт вырос на 46%, до 38,5 тыс. т.
При меньшем объеме, но почти в два раза выросли поставки из Беларуси у KLO (4,4 тыс. т). «БРСМ» сократила поставки на 12% - с 10,4 до 9,2 тыс. т. Как и прежде, весь объем приходится на марку А-92, которую «БРСМ» в частности использует для приготовления бензина А-95 с использованием прямогонных фракций и октаноповышающих компонентов.
На 47% нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер - бренд WOG (20 тыс. т).
Отгрузки в Украину с НПЗ PNK Orlen выросли на 23% (2,7 тыс. тонн), до 14,5 тыс. тонн. Основная причина - увеличение закупок брендом ОККО. Сеть импортировала всего 2,1 тонны бензина против 100 тонн годом ранее.
Как сообщал enkorr, власти Беларуси с 7 февраля ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы, которая является одним из поставщиков топлива в Украину.
По мнению директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину из-за запрета на их транзит не будет существенно влиять на текущую рыночную ситуацию, но в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.
Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2021 году вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 2,29 млн тонн. При этом внутреннее производство сократилось на 3% - до 1,01 млн тонн, а импорт прибавил 16,2% и составил 1,27 млн тонн.
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