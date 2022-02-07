Розничные сети АЗС в период с 4 по 7 февраля повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1,6 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 45 коп./л: бензин А-92 — до 31,53 грн/л, бензин А-95 — до 32,53 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,55 грн/л, до 31,53 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

На Prime все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 32,50 грн/л, на А-95 — до 33,50 грн/л, на ДТ — до 32,00 грн/л.

«Укр-Петроль», Chipo, «Авантаж 7» повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. На станциях «Овис» все топливо подорожало на 1,5 грн/л.

Сети AMIC, KLO, Motto, «Нефтек» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,6 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 7 февраля, грн/л