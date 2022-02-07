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Розничные сети АЗС в период с 4 по 7 февраля повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1,6 грн/л
12:54 07.02.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 45 коп./л: бензин А-92 — до 31,53 грн/л, бензин А-95 — до 32,53 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,55 грн/л, до 31,53 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.
На Prime все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 32,50 грн/л, на А-95 — до 33,50 грн/л, на ДТ — до 32,00 грн/л.
«Укр-Петроль», Chipo, «Авантаж 7» повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. На станциях «Овис» все топливо подорожало на 1,5 грн/л.
Сети AMIC, KLO, Motto, «Нефтек» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,6 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 7 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
WOG
|
34,99
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
35,30
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
33,89
|
0,32
|
34,89
|
0,32
|
34,46
|
0,31
|
Shell
|
34,36
|
0,00
|
35,60
|
0,00
|
35,18
|
0,00
|
SOCAR
|
35,48
|
0,00
|
35,84
|
0,00
|
36,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
31,53
|
0,45
|
32,53
|
0,45
|
31,53
|
0,55
|
KLO
|
34,19
|
0,20
|
34,79
|
0,20
|
34,39
|
0,00
|
Овис
|
33,99
|
1,50
|
35,29
|
1,50
|
34,79
|
1,50
|
Автотранс
|
34,98
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
UPG
|
33,70
|
0,00
|
34,50
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
Prime
|
32,50
|
0,50
|
33,50
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
31,60
|
1,00
|
32,60
|
1,00
|
31,70
|
1,00
|
Chipo
|
32,93
|
1,00
|
33,76
|
1,00
|
32,63
|
1,00
|
Авантаж 7
|
32,45
|
1,00
|
33,45
|
1,00
|
32,35
|
1,00
|
Катрал
|
33,99
|
0,20
|
34,97
|
0,20
|
32,99
|
0,00
|
Нефтек
|
34,49
|
1,50
|
35,84
|
1,59
|
34,99
|
1,50
|
Marshal
|
30,90
|
0,00
|
31,90
|
0,00
|
30,50
|
0,50
|
Mango
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
Motto
|
31,56
|
0,47
|
32,50
|
0,47
|
31,60
|
0,51
|
Средняя цена в Украине:
|
32,76
|
0,14
|
33,68
|
0,14
|
32,97
|
0,16
|
|
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