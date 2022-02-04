Крупные сети 4 февраля подняли цены на топливо

Крупные розничные сети АЗС 4 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

На станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 33,99 грн/л, бензин А-95 — до 34,59 грн/л, дизтопливо — до 34,39 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,5-1,59 грн/л.

Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,1-1,4 грн/л (см. таблицу).

По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 53 коп/л и составила 32,55 грн/л, бензин А-95 подорожал на 58 коп./л — до 33,47 грн/л, а дизельное топливо — на 52 коп./л, до 32,75 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив накануне, 3 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 4 февраля, грн/л