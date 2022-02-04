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Крупные сети 4 февраля подняли цены на топливо
11:25 04.02.2022 |
Крупные розничные сети АЗС 4 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.
На станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 33,99 грн/л, бензин А-95 — до 34,59 грн/л, дизтопливо — до 34,39 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,5-1,59 грн/л.
Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,1-1,4 грн/л (см. таблицу).
По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 53 коп/л и составила 32,55 грн/л, бензин А-95 подорожал на 58 коп./л — до 33,47 грн/л, а дизельное топливо — на 52 коп./л, до 32,75 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив накануне, 3 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 4 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
34,99
|
1,49
|
35,84
|
1,59
|
35,30
|
1,46
|
WOG
|
34,99
|
1,49
|
35,84
|
1,59
|
35,30
|
1,46
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
32,62
|
0,05
|
33,62
|
0,05
|
33,20
|
0,06
|
Shell
|
34,36
|
0,77
|
35,60
|
1,35
|
35,18
|
1,34
|
SOCAR
|
35,48
|
1,50
|
35,84
|
1,59
|
35,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
31,08
|
0,23
|
32,08
|
0,23
|
30,98
|
0,11
|
KLO
|
33,99
|
1,00
|
34,59
|
1,00
|
34,39
|
1,00
|
Параллель
|
35,54
|
1,59
|
35,84
|
1,59
|
37,95
|
1,45
|
Автотранс
|
34,98
|
1,50
|
35,48
|
1,50
|
34,98
|
1,30
|
UPG
|
33,70
|
1,00
|
34,50
|
1,10
|
33,00
|
1,00
|
Рур груп
|
34,99
|
1,49
|
35,84
|
1,59
|
35,30
|
1,46
|
BVS
|
34,29
|
1,10
|
35,09
|
1,40
|
34,49
|
1,30
|
Chipo
|
31,93
|
0,00
|
32,76
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
Катрал
|
33,79
|
1,20
|
34,77
|
1,20
|
32,99
|
1,40
|
Автопорт
|
35,00
|
1,60
|
35,50
|
1,50
|
35,00
|
1,50
|
Авантаж 7
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
Marshal
|
30,90
|
0,00
|
31,90
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Mango
|
32,49
|
1,10
|
33,49
|
1,10
|
32,48
|
1,10
|
Motto
|
31,09
|
0,10
|
32,04
|
0,12
|
31,09
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
32,55
|
0,53
|
33,47
|
0,58
|
32,75
|
0,52
|
|
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