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Нефть дорожает 4 февраля на ожиданиях недостатка предложения на рынке
08:02 04.02.2022 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, инвесторы не исключают недопоставок на рынок из-за международной напряженности, нефть марки WTI закрепляется над отметкой в 90 долларов за баррель - рекорда более чем за семь лет, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.45 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,47%, до 91,54 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 90,92 доллара.
Накануне стоимость марки WTI впервые с октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, а Brent приближается к отметке в 92 доллара за баррель - это также рекорд с того времени.
"Нефть дорожает в начале торгов в Азии, так как рынок беспокоится о дефиците предложения", - считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal. Эксперты отмечают, что внешнеполитическая напряженность может привести к дальнейшему перебою поставок.
Позитивно для нефтяных котировок и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) с начала недели потерял более 2%. Более дешевый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.
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