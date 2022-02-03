Финансовые новости
- |
- 03.02.22
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 3 февраля на итогах заседания решения ОПЕК+
08:03 03.02.2022 |
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+ и решение альянса продолжить планово наращивать добычу в марте, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.01 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25%, до 89,25 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 87,92 доллара.
Инвесторы оценивают решение ОПЕК+, согласно которому альянс в марте увеличит добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 марта. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания альянса в среду заявил, что ОПЕК+ отмечает значительное число неопределенностей на рынке, включая новый штамм коронавируса "омикрон", но отказ многих стран от новых ограничений позитивен для спроса на нефть.
Решение нарастить добычу планово может не оказать серьезного давления на рынок нефти, учитывая трудности, с которым сталкивается блок при выполнении квот, считают аналитики Goldman Sachs, которых цитирует газета Wall Street Journal. "Учитывая сильный спрос на нефть, мы подтверждаем наш прогноз по более высоким ценам на нефть", - отмечают эксперты.
Сдерживают удешевление нефти и положительные факторы. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января снизились на 1 миллион баррелей, хотя эксперты ожидали рост на 1,5 миллиона. Добыча за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 11,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились сильнее ожиданий, хотя запасы бензина выросли больше прогноза.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Культ предательства. Почему Зеленский обрек себя на новые скандалы
|Зеленский: Полностью поддерживаю «Слугу народа» по исключению Трухина из рядов партии
|ГБР: в распоряжении следствия не было материалов, обнародованных журналистами по ДТП с участием нардепа Трухина
|МВД о расследовании ДТП с участием нардепа Трухина: все процессуальные решения в деле входят в полномочия ГБР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.02.22
|Укрнафта в прошлом году добыла 1,1 миллиарда кубов газа и 1,5 миллиона тонн нефти
|Давид Арахамия и Даниил Гетманцев предлагают обнулить пошлину на битум. Тогда он попрет из России
|Австрия оспорит в суде ЕС «зеленый» статус атомной и газовой энергетики
|Средняя цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в прошлом году выросла на 49,3%
|Стартовая цена сельхозземель на аукционах выросла на 430% - Минагрополитики
Это интересно
|Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование
|Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов
|Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами
|The New York Times приобрела за семизначную сумму вирусную игру в слова Wordle
|Автопроизводитель Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group
|Патентный тролль купил у BlackBerry патенты по мобильным технологиям на $600 миллионов
|Средняя стоимость производства автомобилей Tesla упала до $36 000