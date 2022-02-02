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Информация об агентстве
ОПЕК+ приняла решение наращивать добычу нефти в марте на 400 тыс. б/с, следующая встреча 2 марта
16:25 02.02.2022 |
Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 2 марта.
Министры подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.
Ниже приведена таблица с разрешенными уровнями добычи, тыс. б/с
|Страна
|База отсчета, окт. 2018г
|Разрешенная добыча в феврале
|Разрешенная добыча в марте
|Алжир
|1057
|982
|992
|Ангола
|1528
|1421
|1435
|Конго
|325
|303
|306
|Экваториальная Гвинея
|127
|118
|120
|Габон
|187
|173
|175
|Ирак
|4653
|4325
|4370
|Кувейт
|2809
|2612
|2639
|Нигерия
|1829
|1701
|1718
|Саудовская Аравия
|11000
|10227
|10331
|ОАЭ
|3168
|2946
|2976
|Азербайджан
|718
|668
|675
|Бахрейн
|205
|191
|193
|Бруней
|102
|95
|96
|Казахстан
|1709
|1589
|1605
|Малайзия
|595
|554
|559
|Мексика
|1753
|1753
|1753
|Оман
|883
|821
|829
|Россия
|11000
|10227
|10331
|Судан
|75
|70
|71
|Южный Судан
|130
|121
|122
|ОПЕК 10
|26683
|24808
|25061
|не-ОПЕК
|17170
|16086
|16233
|ОПЕК+
|43853
|40894
|41294
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