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Бензин снова немного подорожал, цена автогаза 2 февраля не изменилась
15:49 02.02.2022 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снова незначительно повысились. Цена автогаза не изменилась.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 32,01 гривен за литр (+0,09 гривен), на бензин А-95 - 32,88 гривен за литр (+0,07 гривен), на дизельное топливо - 32,22 гривен за литр (+0,08 гривен), на автогаз - 18,89 гривен за литр (цена не изменилась).
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