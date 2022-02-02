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Нефть дорожает 2 февраля на данных о снижении запасов в США
08:04 02.02.2022 |
Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут - рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34% - до 89,46 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 88,47 доллара.
Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января опустились на 1,6 миллиона баррелей.
Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о росте запасов на 1,5 миллиона баррелей.
Трейдеры также ожидают новостей от ОПЕК+. На среду запланировано заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение о параметрах добычи альянса на март. Рынки полагают, что ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.
Благоприятно на нефтяных котировках сказывается и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 96,26 пункта. Удешевление доллара делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.
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