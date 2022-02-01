Ряд сетей 1 февраля снизили цены сжиженного газа на 10-30 коп.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем снизилась на 7-10 коп./л, до 18,09-18,13 грн/л.

На АЗС Chipo и Mango стоимость автогаза снизилась на 13 и 29 коп./л, до 18,46 грн/л и 18,31 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях ZOG, «БРСМ-Нафта», «Кворум» и др подешевел на 3-10 коп/л.

Динамика в рознице обусловлена падением оптовых цен. По данным «А-95», за прошедший месяц автомобильные партии ресурса самовывозом с ГНС подешевели на 1030 грн/т, до 28 870 грн/т. Кроме того, на прошлой неделе ресурс на аукционах государственной «Укргаздобычи» подешевел на 1920 грн/т, до 26 072 грн/т.

Компания Цена Изм. ОККО 19,65 0,00 WOG 19,65 0,00 Авиас 18,13 -0,07 Укрнафта 18,09 -0,10 AMIC 18,73 -0,03 Shell 19,08 0,00 SOCAR 19,68 0,00 БРСМ-Нафта 19,05 -0,03 KLO 19,49 0,00 Параллель 19,65 0,00 Автотранс 19,38 0,00 UPG 19,01 0,00 ZOG 17,70 -0,10 Кворум 18,90 -0,09 Chipo 18,46 -0,13 Авантаж 7 18,42 0,00 Marshal 18,40 0,00 Mango 18,31 -0,29 Motto 18,88 0,00 Средняя цена в Украине: 18,89 -0,04

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 31 января по 1 февраля, грн/л