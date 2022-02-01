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Ряд сетей 1 февраля снизили цены сжиженного газа на 10-30 коп.
13:38 01.02.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем снизилась на 7-10 коп./л, до 18,09-18,13 грн/л.
На АЗС Chipo и Mango стоимость автогаза снизилась на 13 и 29 коп./л, до 18,46 грн/л и 18,31 грн/л соответственно.
Автогаз на станциях ZOG, «БРСМ-Нафта», «Кворум» и др подешевел на 3-10 коп/л.
Динамика в рознице обусловлена падением оптовых цен. По данным «А-95», за прошедший месяц автомобильные партии ресурса самовывозом с ГНС подешевели на 1030 грн/т, до 28 870 грн/т. Кроме того, на прошлой неделе ресурс на аукционах государственной «Укргаздобычи» подешевел на 1920 грн/т, до 26 072 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 31 января по 1 февраля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,65
|
0,00
|
Авиас
|
18,13
|
-0,07
|
Укрнафта
|
18,09
|
-0,10
|
AMIC
|
18,73
|
-0,03
|
Shell
|
19,08
|
0,00
|
SOCAR
|
19,68
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,05
|
-0,03
|
KLO
|
19,49
|
0,00
|
Параллель
|
19,65
|
0,00
|
Автотранс
|
19,38
|
0,00
|
UPG
|
19,01
|
0,00
|
ZOG
|
17,70
|
-0,10
|
Кворум
|
18,90
|
-0,09
|
Chipo
|
18,46
|
-0,13
|
Авантаж 7
|
18,42
|
0,00
|
Marshal
|
18,40
|
0,00
|
Mango
|
18,31
|
-0,29
|
Motto
|
18,88
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
18,89
|
-0,04
|
|
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