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За месяц топливо в рознице подорожало на 2,5-2,75 грн/л
13:21 01.02.2022 |
С 4 января по 1 февраля средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 2,48 грн/л и составила 31,92 грн/л, бензин А-95 подорожал на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л, а дизельное топливо — на 2,74 грн/л, до 32,14 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 3,01-3,28 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 3,68 грн/л, до 33,84 грн/л.
На станциях сети KLO бензины подорожали на 3,2-3,4 грн/л: бензин А-92 — до 32,99 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 4,3 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 3,5 грн/л.
Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 1,25-3,3 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 января по 1 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,50
|
3,01
|
34,25
|
3,28
|
33,84
|
3,68
|
WOG
|
33,50
|
3,01
|
34,25
|
3,28
|
33,84
|
3,68
|
Авиас
|
30,95
|
2,00
|
31,95
|
2,00
|
31,00
|
2,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
2,00
|
32,00
|
2,00
|
31,00
|
2,00
|
AMIC
|
32,57
|
2,62
|
33,57
|
3,01
|
33,14
|
3,33
|
Shell
|
33,59
|
3,00
|
34,25
|
3,28
|
33,84
|
3,68
|
SOCAR
|
33,98
|
3,50
|
34,25
|
3,47
|
35,98
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
30,85
|
2,30
|
31,85
|
2,30
|
30,87
|
2,79
|
KLO
|
32,99
|
3,20
|
33,59
|
3,40
|
33,39
|
4,30
|
Параллель
|
33,95
|
3,26
|
34,25
|
3,28
|
36,50
|
3,65
|
Автотранс
|
33,48
|
3,50
|
33,98
|
3,50
|
33,68
|
3,70
|
UPG
|
32,70
|
3,20
|
33,40
|
3,40
|
32,00
|
3,70
|
SUNOIL
|
28,92
|
1,23
|
29,92
|
1,29
|
29,48
|
1,78
|
BVS
|
33,19
|
3,40
|
33,69
|
3,30
|
33,19
|
3,30
|
Chipo
|
31,93
|
2,87
|
32,76
|
3,00
|
31,63
|
3,07
|
Авантаж 7
|
31,45
|
3,50
|
32,45
|
3,50
|
31,35
|
4,00
|
Marshal
|
30,40
|
1,90
|
31,40
|
1,90
|
29,50
|
1,40
|
Mango
|
31,39
|
3,10
|
32,39
|
3,10
|
31,38
|
3,19
|
Prime
|
32,00
|
2,00
|
33,00
|
2,50
|
31,50
|
3,00
|
Motto
|
30,99
|
2,57
|
31,90
|
2,60
|
30,94
|
2,94
|
Средняя цена в Украине:
|
31,92
|
2,48
|
32,81
|
2,60
|
32,14
|
2,74
|
|
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