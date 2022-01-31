Финансовые новости
- |
- 31.01.22
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные цены на топливо 31 января продолжили рост
11:40 31.01.2022 |
Розничные сети АЗС в период с 28 по 31 января повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,84-1,1 грн/л: бензин А-92 — до 33,59 грн/л, бензин А-95 — до 34,25 грн/л. Цена ДТ выросла на 99 коп/л, до 33,84 грн/л. Дизельное топливо в сети «БРСМ-Нафта» подорожало на 26 коп/л, до 30,81 грн/л.
На станциях сети «Авантаж» бензины подорожали на 50 коп/л, ДТ — на 1 грн/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,45 грн/л, на А-92 — до 32,45 грн/л, на ДТ — до 31,35 грн/л.
В сети «Marshal» на 60 коп./л выросли цены на все виды топлива.
Сети Chipo, Mango, Motto, Prime и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-0,8 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 28 по 31 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,50
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
33,84
|
0,00
|
WOG
|
33,50
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
33,84
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
32,57
|
0,00
|
33,57
|
0,00
|
33,08
|
0,00
|
Shell
|
33,59
|
0,84
|
34,25
|
1,10
|
33,84
|
0,99
|
SOCAR
|
33,98
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
30,85
|
0,00
|
31,85
|
0,00
|
30,81
|
0,26
|
KLO
|
32,79
|
-0,30
|
33,49
|
-0,30
|
33,39
|
-0,30
|
Параллель
|
33,95
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
Автотранс
|
33,48
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
33,68
|
0,00
|
UPG
|
32,70
|
0,00
|
33,40
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,92
|
0,00
|
29,92
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
Prime
|
32,00
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
31,50
|
0,80
|
Chipo
|
31,93
|
0,26
|
32,76
|
0,40
|
31,63
|
0,34
|
Авантаж 7
|
31,45
|
0,50
|
32,45
|
0,50
|
31,35
|
1,00
|
Marshal
|
30,40
|
0,60
|
31,40
|
0,60
|
29,50
|
0,60
|
Mango
|
31,39
|
0,50
|
32,39
|
0,50
|
31,38
|
0,50
|
Motto
|
30,99
|
0,36
|
31,90
|
0,34
|
30,94
|
0,43
|
Средняя цена в Украине:
|
31,92
|
0,05
|
32,81
|
0,06
|
32,13
|
0,07
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Шатун» или «ширка» с Тимошенко. Что изменится в парламенте после ковидной паузы
|Позитив недели. В Кремле испугались оружия наших добровольцев
|Поглощение продолжается. Что означает решение Путина о соцвыплатах для ОРДЛО
|Игра Венедиктовой. Почему опять провалилась попытка посадить Порошенко под арест
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на строймонтажработы в Украине в 2021г возросли на 17,5% – Госстат
|Нефть 31 января продолжает дорожать на ожиданиях роста спроса в США
|В МЭА ожидают замедления роста спроса на газ в мире в 2022 году до 0,9%, а в Европе - падения на 4%
|Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 40%
|Проект 2-го терминала СПГ в Греции получил окончательное инвестиционное решение
|Розничные цены на топливо 31 января продолжили рост
Это интересно
|NVIDIA придумала, как увеличить производительность в трассировке лучей до 20 %
|SpaceX планирует выполнить 52 миссии в 2022 году
|Google Cloud решила помочь компаниям внедрять и использовать блокчейн
|Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
|Китайский стартап разработает к 2025 году суборбитальный самолёт для быстрых регулярных рейсов и космического туризма
|Китай разрешил AMD поглотить Xilinx, но выдвинул ряд условий
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi инвестирует $26 млрд в совместное производство электромобилей