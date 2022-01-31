Розничные цены на топливо 31 января продолжили рост

Розничные сети АЗС в период с 28 по 31 января повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,84-1,1 грн/л: бензин А-92 — до 33,59 грн/л, бензин А-95 — до 34,25 грн/л. Цена ДТ выросла на 99 коп/л, до 33,84 грн/л. Дизельное топливо в сети «БРСМ-Нафта» подорожало на 26 коп/л, до 30,81 грн/л.

На станциях сети «Авантаж» бензины подорожали на 50 коп/л, ДТ — на 1 грн/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,45 грн/л, на А-92 — до 32,45 грн/л, на ДТ — до 31,35 грн/л.

В сети «Marshal» на 60 коп./л выросли цены на все виды топлива.

Сети Chipo, Mango, Motto, Prime и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-0,8 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 28 по 31 января, грн/л