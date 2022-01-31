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Нефть 31 января продолжает дорожать на ожиданиях роста спроса в США
13:22 31.01.2022 |
Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, хотя и чуть меньшими темпами, чем утром, на сохранении ожиданий роста спроса на сырье в условиях похолодания в США и сохранении опасений за возникновение перебоев с поставками, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 12.50 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,88%, до 89,3 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 87,6 доллара.
Несколькими днями ранее на Восточное побережье США обрушилась очередная волна зимней непогоды со снегопадами. Низкая температура повышает спрос на топливо. Кроме того, конфликт между Россией и Украиной сохраняется, что создает вероятность перебоев с поставками сырья.
"Рынки открылись "в плюсе" из-за холодной погоды в США. У нефтяного рынка еще есть силы, поскольку внешнеполитическая напряженность продолжает нарастать", - сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).
В то же время инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на среду. В этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день в среднем.
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