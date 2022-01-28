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За неделю топливо в розничных сетях прибавило 0,5-2 грн/л
11:45 28.01.2022 |
За неделю (21-28 января) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 1,13 грн/л и составила 31,87 грн/л, бензин А-95 подорожал на 1,09 грн/л — до 32,75 грн/л, а дизельное топливо — на 1,23 грн/л, до 32,06 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 24 января в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.
На станциях сети KLO бензины подорожали на 1,3-1,4 грн/л: бензин А-92 — до 33,09 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 2,1 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,33-1,5 грн/л, ДТ — на 50 коп./л, до 35,98 грн/л.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 — до 31,95 грн/л и ДТ — до 31,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 31 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 32,00 и 31,00 грн/л соответственно.
Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1,85 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 28 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,50
|
1,51
|
34,25
|
1,33
|
33,84
|
1,68
|
WOG
|
33,50
|
1,51
|
34,25
|
1,33
|
33,84
|
1,68
|
Авиас
|
30,95
|
1,00
|
31,95
|
1,00
|
31,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
1,00
|
32,00
|
1,00
|
31,00
|
1,00
|
AMIC
|
32,57
|
1,28
|
33,57
|
1,36
|
33,08
|
1,51
|
Shell
|
32,75
|
0,36
|
33,15
|
0,23
|
32,85
|
0,69
|
SOCAR
|
33,98
|
1,50
|
34,25
|
1,33
|
35,98
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
30,85
|
1,00
|
31,85
|
1,00
|
30,55
|
0,93
|
KLO
|
33,09
|
1,30
|
33,79
|
1,40
|
33,69
|
2,10
|
Параллель
|
33,95
|
1,36
|
34,25
|
1,35
|
36,50
|
1,51
|
Автотранс
|
33,48
|
1,50
|
33,98
|
1,50
|
33,68
|
1,70
|
UPG
|
32,70
|
1,40
|
33,40
|
1,20
|
32,00
|
1,70
|
SUNOIL
|
28,92
|
1,23
|
29,92
|
1,29
|
29,48
|
1,78
|
BVS
|
33,09
|
1,30
|
33,69
|
1,40
|
33,09
|
1,50
|
Chipo
|
31,67
|
0,60
|
32,36
|
0,60
|
31,29
|
0,80
|
Авантаж 7
|
30,95
|
1,00
|
31,95
|
1,00
|
30,35
|
1,00
|
Marshal
|
29,80
|
0,50
|
30,80
|
0,50
|
28,90
|
0,50
|
Mango
|
30,89
|
0,90
|
31,89
|
0,90
|
30,88
|
0,90
|
Prime
|
32,00
|
0,70
|
33,00
|
0,50
|
30,70
|
0,70
|
Motto
|
30,64
|
0,96
|
31,56
|
0,93
|
30,50
|
0,96
|
Средняя цена в Украине:
|
31,87
|
1,13
|
32,75
|
1,09
|
32,06
|
1,23
|
|
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