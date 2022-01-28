За неделю топливо в розничных сетях прибавило 0,5-2 грн/л

За неделю (21-28 января) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 1,13 грн/л и составила 31,87 грн/л, бензин А-95 подорожал на 1,09 грн/л — до 32,75 грн/л, а дизельное топливо — на 1,23 грн/л, до 32,06 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 24 января в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 1,3-1,4 грн/л: бензин А-92 — до 33,09 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 2,1 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,33-1,5 грн/л, ДТ — на 50 коп./л, до 35,98 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 — до 31,95 грн/л и ДТ — до 31,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 31 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 32,00 и 31,00 грн/л соответственно.

Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1,85 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 28 января, грн/л