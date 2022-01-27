Топливо в рознице 27 января в среднем подорожало на 10-15 коп./л

С 26 по 27 января средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 10 коп./л и составила 31,84 грн/л, бензин А-95 подорожал на 10 коп./л — до 32,72 грн/л, а дизельное топливо — на 12 коп./л, до 32,04 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 24 января в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 23 коп./л: бензин А-92 — до 30,58 грн/л, бензин А-95 — до 31,58 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,22 грн/л, до 30,33 грн/л. В сети «Укр-Петроль» бензины и ДТ подорожали на 80 коп./л: бензин А-92 — до 30,60 грн/л, бензин А-95 — до 31,60 грн/л, ДТ — до 30,70 грн/л.

На заправках «Кворум» бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,65 грн/л, на А-95 — до 32,95 грн/л, на ДТ — до 31,25 грн/л. На станциях сети «Катрал» на 40 коп./л подорожали только бензины.

Такие сети как Prime, SUNOIL, «Татнефть-АЗС-Украина», Prime, Mango и др. повысили цены в пределах 0,1-1,3 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 по 27 января, грн/л