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Топливо в рознице 27 января в среднем подорожало на 10-15 коп./л
12:24 27.01.2022 |
С 26 по 27 января средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 10 коп./л и составила 31,84 грн/л, бензин А-95 подорожал на 10 коп./л — до 32,72 грн/л, а дизельное топливо — на 12 коп./л, до 32,04 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 24 января в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 23 коп./л: бензин А-92 — до 30,58 грн/л, бензин А-95 — до 31,58 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,22 грн/л, до 30,33 грн/л. В сети «Укр-Петроль» бензины и ДТ подорожали на 80 коп./л: бензин А-92 — до 30,60 грн/л, бензин А-95 — до 31,60 грн/л, ДТ — до 30,70 грн/л.
На заправках «Кворум» бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,65 грн/л, на А-95 — до 32,95 грн/л, на ДТ — до 31,25 грн/л. На станциях сети «Катрал» на 40 коп./л подорожали только бензины.
Такие сети как Prime, SUNOIL, «Татнефть-АЗС-Украина», Prime, Mango и др. повысили цены в пределах 0,1-1,3 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 по 27 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,50
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
33,84
|
0,00
|
WOG
|
33,50
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
33,84
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
32,42
|
0,00
|
33,42
|
0,00
|
32,93
|
0,00
|
Shell
|
32,75
|
0,00
|
33,15
|
0,00
|
32,85
|
0,00
|
SOCAR
|
33,98
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
30,58
|
0,23
|
31,58
|
0,23
|
30,33
|
0,22
|
KLO
|
33,09
|
0,00
|
33,79
|
0,00
|
33,69
|
0,00
|
Prime
|
32,00
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
30,70
|
0,40
|
Автотранс
|
33,48
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
33,68
|
0,00
|
UPG
|
32,70
|
0,00
|
33,40
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,92
|
1,23
|
29,92
|
1,29
|
29,48
|
1,78
|
Укр-Петроль
|
30,60
|
0,80
|
31,60
|
0,80
|
30,70
|
0,80
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
31,86
|
0,96
|
32,58
|
0,96
|
31,86
|
0,96
|
Катрал
|
32,39
|
0,40
|
33,37
|
0,40
|
31,39
|
0,00
|
Кворум
|
31,65
|
1,00
|
32,95
|
1,00
|
31,25
|
1,00
|
Chipo
|
31,67
|
0,00
|
32,36
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
Авантаж 7
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
Marshal
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
Mango
|
30,89
|
0,40
|
31,89
|
0,40
|
30,88
|
0,40
|
Motto
|
30,55
|
0,36
|
31,46
|
0,32
|
30,54
|
0,42
|
Средняя цена в Украине:
|
31,84
|
0,10
|
32,72
|
0,10
|
32,04
|
0,12
|
|
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