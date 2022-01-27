Нефть дешевеет 27 января на снижении риска сбоев поставок

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют снижение после подорожания на 2% накануне, рынки продолжают оценивать факторы, которые могут повлиять на предложение, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.40 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,85%, до 87,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 86,59 доллара.

Цена мартовского фьючерса на нефть Brent превысила днем ранее 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года, а за два дня нефть подорожала почти на 5%.

Рынки оценивали данные о снижении добычи нефти в США за прошлую неделю и то, что запасы бензина там выросли слабее ожиданий, а дистиллятов - опустились сильнее, чем прогнозировалось.

При этом напряженность между Россией и Украиной может не вызвать заметных перебоев в поставках энергоносителей, считают аналитики Goldman Sachs, которых цитирует газета Wall Street Journal. И такой фактор в целом негативен для котировок нефти.

Рынки также ожидают очередного заседания ОПЕК+ 2 февраля, на котором будет принято решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.