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«Приват» 26 января повысил цены на топливо на 1 грн/л
13:59 26.01.2022 |
Сегодня, 26 января, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 — до 31,95 грн/л и ДТ — до 31,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 31 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 32,00 и 31,00 грн/л.
На станциях сети BVS бензины подорожали на 1,4 грн/л: бензин А-92 — до 33,19 грн/л, бензин А-95 — до 33,69 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,5 грн/л, до 33,09 грн/л. Топливо в сети Shell подорожало на 0,21-0,44 грн/л.
Сети «БРСМ-Нафта», Prime, «Авантаж 7», Marshal, UPG, Motto и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-0,7 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 25 по 26 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,50
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
33,84
|
0,00
|
WOG
|
33,50
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
33,84
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
1,00
|
31,95
|
1,00
|
31,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
1,00
|
32,00
|
1,00
|
31,00
|
1,00
|
AMIC
|
32,42
|
0,00
|
33,42
|
0,00
|
32,93
|
0,00
|
Shell
|
32,75
|
0,21
|
33,15
|
0,21
|
32,85
|
0,44
|
SOCAR
|
33,98
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
30,35
|
0,13
|
31,35
|
0,13
|
30,11
|
0,11
|
KLO
|
33,09
|
0,10
|
33,79
|
0,00
|
33,69
|
0,00
|
Параллель
|
33,95
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
36,50
|
0,51
|
Автотранс
|
33,48
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
33,68
|
0,00
|
UPG
|
32,70
|
0,30
|
33,40
|
0,00
|
32,00
|
0,20
|
Prime
|
32,00
|
0,70
|
33,00
|
0,50
|
30,30
|
0,00
|
BVS
|
33,19
|
1,40
|
33,69
|
1,40
|
33,09
|
1,50
|
Chipo
|
31,67
|
0,60
|
32,36
|
0,60
|
31,29
|
0,50
|
Авантаж 7
|
30,45
|
0,50
|
31,45
|
0,50
|
29,85
|
0,50
|
Marshal
|
29,80
|
0,50
|
30,80
|
0,50
|
28,90
|
0,50
|
Mango
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
Motto
|
30,19
|
0,04
|
31,14
|
0,11
|
30,11
|
0,16
|
Средняя цена в Украине:
|
31,74
|
0,49
|
32,62
|
0,48
|
31,92
|
0,51
|
|
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