Финансовые новости
- |
- 26.01.22
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дорожает 26 января на сохранении рисков перебоев со стороны предложения
13:38 26.01.2022 |
Мировые цены на нефть растут в среду днём на сохранении варианта перебоев с поставками на рынок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.41 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,64%, до 87,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 86,01 доллара.
Аналитики полагают, что главным фактором роста стоимости нефти остаётся усиление напряжённости в международных отношениях. "Конфликт между Россией и Украиной, а также напряжённость на Ближнем Востоке - это крупнейшие источники неопределенности с поставками", - отметили аналитики TD Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Вместе с тем, инвесторы также обратили внимание на статистику Американского института нефти (API), по данным которого за минувшую неделю запасы нефти в США снизились на 0,87 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения чуть меньшего, на 0,4 миллиона.
Официальная статистика минэнерго США будет опубликована позднее в среду. Эксперты прогнозируют, что министерство сообщит о снижении запасов нефти на 0,7 миллиона баррелей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия — уже не агрессор и не оккупант. Как Макрон убедил Киев поверить Москве
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и Всемирный банк завершили Второй проект по улучшению дорог на $450 миллионов
|Опасный эксперимент. Зачем у Зеленского решили установить атомный рекорд
|Австралия может увеличить экспорт газа в Европу на случай уменьшения поставок Россией
|Банки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты
|Транспортные предприятия Украины за 2021г. увеличили перевозку грузов на 3,3% - Госстат
|Кабмин поддержит аграриев, использующих отечественную технику для орошения
|В Украине полностью рассчитались за выработанную в 2020 году «зеленую» энергию
Это интересно
|Насколько мощным является самый быстрый в мире суперкомпьютер: новые детали об AI Research SuperCluster
|Google будут судить за обман клиентов по поводу данных об их местонахождении
|Porsche Cayenne обзавелся «платиновой» версией
|Японский оператор вертолётов купит 50 китайских беспилотных аэротакси EHang EH216
|Hyundai улучшит батареи электрокаров с помощью квантовых вычислений
|Honda: водород вряд ли получит широкое распространение в легковых автомобилях
|Глава Stellantis предсказал тяжелые последствия резкого перехода на электромобили