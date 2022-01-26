Топливо подорожало в розничных сетях 25 января

С 24 по 25 января средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 51 коп./л и составила 31,26 грн/л, бензин А-95 подорожал на 47 коп./л — до 32,14 грн/л, а дизельное топливо — на 55 коп./л, до 31,41 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 24 января в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 1,2-1,24 грн/л: бензин А-92 — до 32,99 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,6 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,33-1,5 грн/л.

Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1,85 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 по 25 января, грн/л