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Нефть 25 января дорожает более чем на 1% на опасениях перебоев с поставками
12:56 25.01.2022 |
Мировые цены на нефть растут во вторник днем более чем на 1% на сохранении рисков возникновения перебоев с поставками из-за усиления геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.22 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,22%, до 86,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,15%, до 84,27 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать, какое влияние окажет напряженность между Россией и Украиной, а также между ОАЭ и хуситами на добычу и поставки нефти. На фоне повышенной напряженности перебои с поставками не исключены, поэтому цены на нефть растут.
"Потенциальные источники геополитического кризиса, такие как российско-украинский конфликт и напряженная ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке, а также связанные со всем этим риски поставок, скорее всего, предотвратят выраженное падение цен", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Кроме того, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. С августа альянс увеличивает свою совокупную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
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