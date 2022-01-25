Нефть 25 января дорожает более чем на 1% на опасениях перебоев с поставками

Мировые цены на нефть растут во вторник днем более чем на 1% на сохранении рисков возникновения перебоев с поставками из-за усиления геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.22 EET цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,22%, до 86,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,15%, до 84,27 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать, какое влияние окажет напряженность между Россией и Украиной, а также между ОАЭ и хуситами на добычу и поставки нефти. На фоне повышенной напряженности перебои с поставками не исключены, поэтому цены на нефть растут.

"Потенциальные источники геополитического кризиса, такие как российско-украинский конфликт и напряженная ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке, а также связанные со всем этим риски поставок, скорее всего, предотвратят выраженное падение цен", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. С августа альянс увеличивает свою совокупную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.