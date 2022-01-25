Нефтяной гигант Royal Dutch Shell официально сократил название

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell официально объявил об изменении названия на Shell plc.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Решение, принятое Советом директоров 20 декабря 2021 года, вступило в силу.

Отмечается, что Лондонская фондовая биржа и Нью-Йоркская фондовая биржа были проинформированы об этом изменении названия.

Ожидается, что Лондонская фондовая биржа отразит изменение названия во вторник, 25 января 2022 года, а Нью-Йоркская фондовая биржа - в понедельник, 31 января 2022 года.

В компании добавили, что изменение названия не отразится на пакетах акций акционеров.

При этом имеющиеся сертификаты акций следует сохранить, поскольку они останутся действительными для всех целей, а новые сертификаты акций не будут выпускаться.

В Shell объяснили изменение названия планами перейти от двойного рынка акций (типа A - Royal Dutch Shell и B - Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций.