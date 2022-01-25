Финансовые новости
- |
- 25.01.22
- |
- 05:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефтяной гигант Royal Dutch Shell официально сократил название
15:54 24.01.2022 |
Нефтяной гигант Royal Dutch Shell официально объявил об изменении названия на Shell plc.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Решение, принятое Советом директоров 20 декабря 2021 года, вступило в силу.
Отмечается, что Лондонская фондовая биржа и Нью-Йоркская фондовая биржа были проинформированы об этом изменении названия.
Ожидается, что Лондонская фондовая биржа отразит изменение названия во вторник, 25 января 2022 года, а Нью-Йоркская фондовая биржа - в понедельник, 31 января 2022 года.
В компании добавили, что изменение названия не отразится на пакетах акций акционеров.
При этом имеющиеся сертификаты акций следует сохранить, поскольку они останутся действительными для всех целей, а новые сертификаты акций не будут выпускаться.
В Shell объяснили изменение названия планами перейти от двойного рынка акций (типа A - Royal Dutch Shell и B - Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
ТОП-НОВОСТИ
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
|Порошенко не будет давать показаний следствию - адвокаты
|Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине
|Кандидат Мураев: Как Британия и США побуждают Зеленского к чисткам пророссийских сил
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рост розничного товарооборота Украины в декабре замедлился до 5,1% - Госстат
|ДТЭК Ахметова приобрел дополнительно 4 судна с углем из США и Колумбии для прохождения отопительного сезона
|Нефтяной гигант Royal Dutch Shell официально сократил название
|Розничные цены на бензины и ДТ 24 января продолжили рост
|В ЕС газовый кризис ускорит переход к чистой энергетике
|Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине
Это интересно
|Google Analytics объявлен незаконным в ЕС
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки