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Цена нефти 24 января перешла к снижению на внешнеполитических рисках
13:28 24.01.2022 |
Мировые цены на нефть днём в понедельник перешли к снижению после роста в течение нескольких дней подряд на уходе инвесторов и спекулянтов от риска в связи с политической напряжённостью в разных уголках планеты, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 12.37 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,34%, до 86,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 84,77 доллара. Ранее в понедельник рост нефтяных котировок доходил до 1%.
Цены на нефть росли по итогам пяти прошедших недель подряд. За это время нефть подорожала примерно на 20%, а стоимость нефти марки Brent подскочила до максимума с 2014 года, превысил 89 долларов за баррель.
При этом, по мнению ряда аналитиков, эскалация политической напряженности между Россией и Украиной, а также в ОАЭ, поддерживает стремление инвесторов к уходу от риска, которое от фондовых рынков перешло теперь и на нефть.
"Учитывая внешнеполитический фон между Россией и Украиной и ОАЭ, перехватывающей ракеты над Абу-Даби, политический риск на нефтяном рынке нарастает", — сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).
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