Стоимость LPG в опте продолжила рост и выросла за неделю с 17 по 21 января на 250-300 грн

Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте продолжила рост и выросла за неделю с 17 по 21 января на 250-300 грн в зависимости от региона. Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».

В Киевском регионе средняя прайсовая стоимость составляет 28700, однако цены реальных сделок встречаются ниже - 28300-28450 грн/т.

В восточных областях на условиях самовывоза с ГНС можно приобрести ресурс по 28200-28400 грн/т. Кременчугский НПЗ предлагает свой газ по 28300 грн/т.

В западном регионе стоимость газа колеблется в широком диапазоне. Так, на некоторых станциях в пятницу 21 января были зафиксированы предложения по 28300-28500, в то время как соседние ГНС уже предлагают газ выше 29300 грн/т. «Все к тому и идет, котировка выросла (индекс Argus daf Brest, - ek), скоро поток из Польши иссякнет и стоимость в нашем регионе подрастет», - говорит трейдер, оперирующий одной из западных ГНС. По его словам, на локальном рынке уже можно встретить газ российского и казхаского производства.

Одесский регион по-прежнему отличается наивысшими ценами. Так, «Укртатнафта» держит прайс на уровне 31500 грн/т, «Ультрамарин трейдинг» предлагает газ от 30500 грн/т. Как сообщили в «Ультрамарине» сейчас в Николаеве проходит таможенное оформление очередной судно. Стоимость газа из новой партии, скорее всего, останется на сегодняшнем уровне.

Трейдеры отмечают несвойственно высокий для января спрос в опте. «На мертвый сезон мало кто рискнул мощно закупиться, а зря», - говорит трейдер из Киевской области. По его словам, мелкие оптовики, а также операторы мелких сетей и единичных заправок, обычно снабжающиеся самостоятельно, сейчас прибегают к услугам более крупных компаний. При этом, крупные розничные сети хорошо обеспечены газом и не создают дополнительного спроса в опте.

Тем не менее, операторы рынка ожидают, что к концу января предложение на рынке может повыситься. «Увеличенным объемом едет ТШО, везет «термы» SNEL, хорошо отгружают почти все направления, поэтому скоро газа будет чуть больше, чем нужно», - прогнозирует представитель крупной компании.

Немного сократить поставки могут западные трейдеры на фоне упомянутого роста цен в Польше, а также ряд российских производителей, испытывающих трудности с подвижным составом для отправки газа в Украину.