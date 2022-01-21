Финансовые новости
- |
- 21.01.22
- |
- 22:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Стоимость LPG в опте продолжила рост и выросла за неделю с 17 по 21 января на 250-300 грн
14:55 21.01.2022 |
Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте продолжила рост и выросла за неделю с 17 по 21 января на 250-300 грн в зависимости от региона. Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».
В Киевском регионе средняя прайсовая стоимость составляет 28700, однако цены реальных сделок встречаются ниже - 28300-28450 грн/т.
В восточных областях на условиях самовывоза с ГНС можно приобрести ресурс по 28200-28400 грн/т. Кременчугский НПЗ предлагает свой газ по 28300 грн/т.
В западном регионе стоимость газа колеблется в широком диапазоне. Так, на некоторых станциях в пятницу 21 января были зафиксированы предложения по 28300-28500, в то время как соседние ГНС уже предлагают газ выше 29300 грн/т. «Все к тому и идет, котировка выросла (индекс Argus daf Brest, - ek), скоро поток из Польши иссякнет и стоимость в нашем регионе подрастет», - говорит трейдер, оперирующий одной из западных ГНС. По его словам, на локальном рынке уже можно встретить газ российского и казхаского производства.
Одесский регион по-прежнему отличается наивысшими ценами. Так, «Укртатнафта» держит прайс на уровне 31500 грн/т, «Ультрамарин трейдинг» предлагает газ от 30500 грн/т. Как сообщили в «Ультрамарине» сейчас в Николаеве проходит таможенное оформление очередной судно. Стоимость газа из новой партии, скорее всего, останется на сегодняшнем уровне.
Трейдеры отмечают несвойственно высокий для января спрос в опте. «На мертвый сезон мало кто рискнул мощно закупиться, а зря», - говорит трейдер из Киевской области. По его словам, мелкие оптовики, а также операторы мелких сетей и единичных заправок, обычно снабжающиеся самостоятельно, сейчас прибегают к услугам более крупных компаний. При этом, крупные розничные сети хорошо обеспечены газом и не создают дополнительного спроса в опте.
Тем не менее, операторы рынка ожидают, что к концу января предложение на рынке может повыситься. «Увеличенным объемом едет ТШО, везет «термы» SNEL, хорошо отгружают почти все направления, поэтому скоро газа будет чуть больше, чем нужно», - прогнозирует представитель крупной компании.
Немного сократить поставки могут западные трейдеры на фоне упомянутого роста цен в Польше, а также ряд российских производителей, испытывающих трудности с подвижным составом для отправки газа в Украину.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Введет ли СНБО санкции против Волошина, Олейника и Сивковича
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
|«Шашлыки на День Победы». Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным
|Операция «я ваш приговор» провалилась: Кто будет спасать ситуацию
|НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цель Нацбанка - сократить неработающие кредиты до 10%
|Стоимость LPG в опте продолжила рост и выросла за неделю с 17 по 21 января на 250-300 грн
|Нефть 21 января дешевеет на 1,5% на данных о ее запасах в США
|НБУ: Доля потребкредитования может вырасти более чем вдвое - до 10% ВВП
|Количество сделок с землей в Украине с начала 2022г увеличилось на 4,94 тыс.
|ФГИ Украины доработал функционал сервиса автоматической оценки недвижимости
Это интересно
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки
|Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы